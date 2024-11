Ljudje, rojeni v teh znakih, se vedno znova vračajo k bivšim

Nekatera nebesna znamenja preteklosti ne znajo pustiti za seboj in obrniti novega lista v ljubezni, temveč bivšim partnerjem vsakokrat znova odpustijo in se vrnejo k njim.

Rak

Raki so čustveni in globoko povezani s preteklostjo. Ko ljubijo, ljubijo iskreno in z vsem srcem, zato se jim je težko ločiti od osebe, ki so jo nekoč videli kot svojo sorodno dušo. Radi zbirajo spomine na pretekle zveze, od vstopnic za kino do sporočil na telefonu, ki jih nikakor ne morejo izbrisati. Raki se vračajo k bivšim, ker so prepričani, da si prava ljubezen zasluži še eno priložnost, in vedno znova verjamejo obljubam, da bo tokrat vse bolje.

Tehtnica

Tehtnice obožujejo ljubezen, in to tisto filmsko, idealno ljubezen. Ko zveza razpade, njihovo srce ostane povezano z bivšim partnerjem, ker se spomnijo harmonije, ki jim toliko pomeni. Tehtnice se vračajo k bivšim, ker verjamejo, da je vsako težavo mogoče razrešiti s pogovorom, kompromisom in romantiko. Opremijo se z romantičnim darilom, seznamom ljubezenskih balad in sporočilom "tokrat nama bo uspelo" ter upajo, da imajo prav.

Škorpijon

Škorpijoni ljubijo intenzivno, ko pa gre ljubezen po zlu, se njihova strast lahko sprevrže v obsesijo. Čeprav navzven delujejo, kot da so že vse preboleli, se v njih vrtijo podobe in misli "kaj bi bilo, če bi bilo". Škorpijoni se pogosto vračajo k bivšim zaradi svoje potrebe po nadzoru – želijo biti prepričani, da imajo še vedno vpliv v življenju svojih bivših ljubezni. Po drugi strani pa imajo prirojen magnetizem, zaradi katerega se tudi bivši partnerji radi vrnejo k njim.

Ribi

Ribe so večni romantiki, ki verjamejo v srečen konec ne glede na to, kolikokrat je bilo njihovo srce že zlomljeno. Razhoda ne vidijo kot konec, temveč kot premor. Ker neprestano sanjarijo, jih to pogosto odvede nazaj v objem bivših, saj verjamejo, da bo tokrat vse drugače in predvsem bolje. Ribe so prepričane, da ljubezen premaga vse ovire, zaradi svoje nežnosti in neskončne empatije pa se jim je težko upreti.