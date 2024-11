Ljudje, rojeni v teh znakih, se nočejo poljubljati v javnosti

Kozorog

Kozorogi so znani po svoji zadržanosti in profesionalnosti, zato so subtilni tudi, ko gre za izražanje nežnosti. Svojo ljubezen kažejo prek diskretnih gest, medtem ko poljubljanje in objemanje v javnosti ne prideta v poštev. Za kozoroge so čustva intimna stvar in jih ne kažejo javno, vse nežne trenutke ohranijo v zasebnosti svojega doma.

V družbi se zdijo kot resnoben partner, a ko se za njimi zaprejo domača vrata, pokažejo svojo toplo, nežno plat, ki jo imajo priložnost videti le redki. Zanje je prava romantika skrita in zato dragocena.

Devica

Device so previdne in nekoliko sramežljive, ko gre za javno izkazovanje nežnosti. Svojo ljubezen izražajo z majhnimi gestami in pozornostjo do partnerjevih potreb, ne pa z objemi in poljubi na ulici. Prepričane so, da je zadržanost znak dobrega okusa, zato se svojega partnerja v javnosti dotikajo diskretno in mu namenjajo nasmeške, namesto da bi pritegovale pozornost.

Zanje je zadržano obnašanje znak spoštovanja do zveze, v kateri so. Romantika zanje niso velike geste, temveč vsakodnevna pozornost. Zato od devic nikar ne pričakujte filmskih poljubov v dežju.

Škorpijon

Škorpijoni so strastni in intenzivni, a tudi skrivnostni, zato svoja čustva raje prihranijo za posebne trenutke. So mojstri intimnosti in želijo, da je ljubezen nekaj, kar je med dvema osebama, brez občinstva, ki bi spremljalo vsak njun gib. Javno izražanje nežnosti ni v njihovem slogu, po njihovem mnenju čustev ni treba deliti s celim svetom.

Partnerju bodo v javnosti raje namenili skrivnosten nasmešek ali jim na uho diskretno zašepetali, kot pa da bi ga strastno poljubili pred očmi drugih. Za škorpijone je prava romantika skrita, globoka in rezervirana za posebne trenutke.