Največje moške copate se rodijo v teh znakih horoskopa

Rak

Moški, rojeni v znamenju raka, svojo partnerko vedno postavijo na prvo mesto. So rojeni družinski ljudje, in ko se zaljubijo, so najsrečnejši, ko je srečna njihova družica. Ponosni so na to, da v njihovem domu vladata mir in zadovoljstvo, so predani, nežni in popolnoma posvečeni družinski sreči. Morda jih kdo okliče za copate, oni pa vedo, da so kralji nežnosti.

Tehtnica

Moškim, rojenim v znamenju tehtnice, je najpomembnejše, da doma vladajo skladni odnosi. So rojeni mirovniki, sovražijo spore in razprave, zato se hitro strinjajo z vsem, kar želi njihova partnerka. So strokovnjaki za kompromise in hitro najdejo način, kako partnerkine želje uskladiti s svojimi. Če pa morajo izbirati med svojim mnenjem in mirom v hiši, bodo vedno izbrali slednjega.

Bik

Moški, rojeni v znamenju bika, so najvztrajnejše copate, a to na najboljši možni način. Znani so po svoji trmi, a se v družbi svoje partnerke povsem omehčajo. Njihova trma se spremeni v predanost in storili bi vse, da bi njihova draga dobila to, kar si je zaželela. Biki radi ugodijo svoji partnerki, ker jim to daje občutek varnosti in stabilnosti v zvezi.

Ribi

Moški, rojeni v znamenju rib, so večni romantiki in sanjači, njihova največja želja pa je, da bi njihova partnerka živela v pravi pravljici. Obsipajo jo z ljubeznijo in jo radi razveselijo z majhnimi gestami, kot so šopki rož in skupni pobegi v neznano. Brez težav odpovejo svoje načrte, če je imela njihova partnerka v mislih nekaj drugega. Zanje je to najlepši način, da pokažejo, kako jo imajo radi.