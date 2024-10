Znaka horoskopa, ki se vedno zaljubita v napačno osebo

Ribi

Ribe so večni sanjači, ki v vsakem odnosu vidijo potencial za ljubezensko zgodbo, vredno filmskega platna. Težava pa je v tem, da se pogosto zaljubijo v ljudi, ki jih je treba "popraviti", reševati ali voditi skozi življenje. Privlačijo jih skrivnostne, rahlo izgubljene duše, ki iščejo tolažbo in razumevanje, ribe pa so vedno pripravljene ponuditi svojo roko in srce.

Žal se njihova brezpogojna ljubezen pogosto konča s tem, da ostanejo ranjenega srca. Zaljubijo se v predstavo osebe, ne pa v tisto, kar ta človek dejansko je. Medtem ko se njihov partner osredotoča na svoje notranje demone, se ribe z zlomljenim srcem sprašujejo, kaj so storile narobe. Kljub temu pa njihova vera v ljubezen nikoli ne umre in tako se začarani krog ponavlja.

Tehtnica

Tehtnice ljubijo lepoto, harmonijo in šarm ter hrepenijo po popolni ljubezni, pogosto pa se zaljubijo v napačne ljudi le zato, ker na prvi pogled delujejo popolno. Privlačijo jih površinski šarm, magnetizem in karizma – vse, kar se blešči, a običajno nima globlje vrednosti. Zaljubijo se v privid in pri tem pozabljajo, da pod površjem morda ni ničesar oprijemljivega.

Njihova idealizem in iskanje estetike jih pogosto zaslepita, da ne vidijo resničnih osebnostnih lastnosti človeka, s katerim so se zapletle. Pozneje se zato sprašujejo, kako so sploh končale z nekom, ki ni v skladu z njihovimi vrednotami. Ker si na vsakem področju življenja, tudi v ljubezni, želijo popolnosti, pogosto spregledajo svarilne znake, dokler ni prepozno.