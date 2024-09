To so najbolj nevljudna nebesna znamenja

Ljudje, ki jim je bonton španska vas in se jim zdi, da pravila olike zanje ne veljajo, so običajno rojeni v enem od treh znakov horoskopa.

Oven

Ovni slovijo po tem, da ne glede na situacijo povedo, kar imajo v mislih. Njihova impulzivnost jih pogosto privede do tega, da najprej izgovorijo besede in šele nato pomislijo na posledice. Diplomacija in taktnost preprosto nista njihovi odliki. Ovni so kot tisti prijatelji, ki vam bodo takoj povedali, da vam nova pričeska ne pristoji ali pa da je vaša najljubša glasbena skupina preprosto zanič. Običajno s tem ne mislijo nič slabega, a se zaradi svoje neposrednosti pogosto zdijo zelo neolikani.

Dvojčka

Če ste se kdaj skušali resno pogovoriti z dvojčkom, ste verjetno doživeli, da vas je sredi stavka začel ignorirati in zamenjal temo pogovora. Dvojčki si želijo vse svoje misli takoj deliti z drugimi, kar pomeni, da nimajo veliko potrpljenja za mnenja drugih, zato skačejo v besedo in pogovor preusmerjajo v temo, ki jih bolj zanima. Tako bodo recimo sredi vašega pripovedovanja o nečem, kar vas je prizadelo, začeli govoriti o smešnem videu, ki so ga videli na TikToku. Če potrebujete resnega sogovornika, se dvojčkom izognite.

Strelec

Strelci so znani po svoji brutalni iskrenosti in odprtosti. Pogosto pozabijo, da je včasih potrebne malo subtilnosti. Kar vam bodo povedali, bo resnica in nič drugega – tudi takrat, ko si je ne boste želeli slišati. Morda se vam zdi, da je vaša nova obleka res čudovita, strelec pa vam bo brez zadržkov povedal, da še nikoli ni videl česa tako grdega. Ljudje, rojeni v tem znamenju, preprosto morajo biti povsem transparentni, kar jih pogosto privede v situacije, v katerih se vsem zdijo nevljudni in brezobzirni.