S temi znaki horoskopa boste na potovanju izgubili živce

Dvojčka

Dvojčki so zabavni, komunikativni in vedno pripravljeni na pustolovščino – vsaj v teoriji. V praksi pa se izkažejo za sopotnike, zaradi katerih se boste spraševali, kje so meje njihove spontanosti. Če mislite, da imate potovalni načrt, ga bodo dvojčki v hipu porušili. Imate rezervacijo v prijetni restavraciji? Dvojčki bi raje šli na "skrito mesto", ki so ga ravnokar odkrili. Načrte spreminjajo brez najave, v trenutku pozabijo na dogovore in zavijajo v vsako stransko ulico. Z dvojčki ste na potovanju vedno na robu nepredvidljivosti in na robu živcev.

Rak

Raki so prijetni, skrbni in predani, na potovanju so pa tisti ljudje, ki bi se ob najmanjšem nelagodju radi vrnili domov. Zanje je vsako potovanje pravzaprav dolgo čakanje na to, da se vrnejo v svoj varni dom. Če jim je v hotelu prehladno ali pretoplo ali pa vzglavniki niso popolnoma pravi, se bodo nemudoma pritožili, in to ne le enkrat. Ob njih boste ves čas čutili določen pritisk, da bi moralo vse biti točno tako kot doma. Vsako potovanje z raki se spremeni v ekspedicijo, polno čustvenih trenutkov, domotožja in večnih vprašanj: "Zakaj nismo raje ostali doma?"

Devica

Device so izjemno pedantne in organizirane, kar v teoriji zveni kot sanje vsakega popotnika. A težava nastane, ko se ta organizacija sprevrže v obsesivnost. Device bodo pred vsakim odhodom ure in ure analizirale vse možnosti, preverjale vse restavracije v bližini, ocenjevale vsak muzej in galerijo ter vsakič predlagale "boljšo" pot do turističnih atrakcij. Čeprav cenijo rutino, vas bodo med potovanjem ves čas opominjale na vse, kar je še "treba videti", in da nič ni "tako, kot je pisalo na internetu". Ko potujete z devicami, se pripravite na načrtovanje v nedogled.