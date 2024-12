Največji narcisi zodiaka: ti znaki mislijo, da se svet vrti okoli njih

Nekateri ljudje so absolutni prvaki v tem, da na prvo mesto vedno postavijo sebe. Astrologi pravijo, da to velja predvsem za štiri znake horoskopa.

Lev

Lev ni le nebesno znamenje, lev je institucija. Ne glede na to, ali gre za družinsko kosilo, sestanek v službi ali kavo s prijatelji, imajo levi neverjeten talent, da vsako temo obrnejo sebi v korist. "Kako to jaz doživljam?" in "Kaj to pomeni zame?" sta njihovi najpogostejši vprašanji. Na njihovo srečo pa so levi tako šarmantni in karizmatični, da jim tega preprosto ne morete zameriti – oni so pač središče vesolja, vsaj v lastnih očeh.

Oven

Če bi obstajalo tekmovanje v narcisizmu, bi se ovni prijavili prvi in seveda pričakovali, da bodo slavili. Ovni so polni samozavesti in so prepričani, da bi bilo treba vse, kar naredijo, proslaviti kot velik uspeh. Ob omembi česarkoli vas bodo prekinili in vam povedali, da so nekaj podobnega počeli tudi oni in bili v tem najboljši. Ob ovnih se marsikomu zazdi, da ves čas mislijo le nase, toda s svojo ognjeno energijo osvojijo vse okoli sebe.

Dvojčka

Dvojčki so mojstri komunikacije, ko pa se pogovor usmeri k njihovemu življenju, so resnično v svojem elementu. Nikoli niso dolgočasni, a človeka lahko izčrpa njihova potreba po tem, da so ves čas v središču pozornosti. Ko jim poveste kakšno zanimivost o svojem dnevu, vam bodo odgovorili z zgodbo o tem, kako so včeraj doživeli nekaj neverjetnega. Se boste pa vsaj dobro nasmejali, dvojčki so zabavni tudi takrat, ko govorijo le o sebi.

Kozorog

Kozorogi na prvi pogled delujejo kot resni in osredotočeni ljudje, a se v njihovi resnosti pogosto skriva narcisizem. Prepričani so, da so njihove metode, ideje in pogledi na svet edini pravilni. Če jih poskusite prepričati o nasprotnem, se pripravite na dolg monolog o tem, kako so se razvili v tako popolno osebo. Kozorogi morda ne iščejo pozornosti kot levi in ovni, zato pa njihova potreba po nadzoru izvira iz prepričanja, da le oni vedo, kaj je prav.