Afere s sodelavci imajo največkrat ti znaki horoskopa

Oven

Ovni so strastni in pripravljeni sprejeti vsak izziv. V službi so pogosto v vlogi vodje in se v profesionalnem okolju radi dokazujejo. Ko jim sodelavec oziroma sodelavka postane všeč, bodo hitro naredili prvi korak. Najpogosteje jih privlačijo ljudje, za katere se jim zdi, da jih motivirajo in poslovno navdihujejo.

Dvojčka

Dvojčki so družabni in uživajo v komunikaciji, zaradi česar se hitro zbližajo s kolegi in kolegicami. Ker se znajo prilagajati, se zlahka povežejo z najrazličnejšimi ljudmi, te vezi pa pogosto postanejo romantične. Najbolj jih privlačijo ljudje, s katerimi se lahko pogovarjajo in delijo ideje.

Tehtnica

Tehtnice slovijo po svojem šarmu, pogosto pa se zapletejo z ljudmi, s katerimi preživijo veliko časa. V službenem okolju se velikokrat zbližajo s sodelavci oziroma sodelavkami, s katerimi si delijo interese in vrednote. Tehtnice obvladajo diskretno zapeljevanje, zato njihove afere v službi pogosto ostanejo skrite.

Škorpijon

Škorpijoni so strastni in intenzivni, njihova ljubezen do skrivnostnosti pa pogosto privede do službenih romanc. Čeprav praviloma ločujejo službo in zasebno življenje, v primeru močne privlačnosti sodelavca ali sodelavke tudi popustijo. Le redko pa takšen odnos ostane le površinski.