Največji ponočnjaki se rodijo v teh znamenjih

Dvojčka

Dvojčki so znani po svoji neusahljivi energiji in želji po komunikaciji. Noč zanje ni čas za počitek, ampak priložnost za pogovore, raziskovanje novih tem ali spontane pustolovščine. Tudi če so sami, jih njihova radovednost sili v to, da prebedijo skoraj celo noč in raziskujejo vse, kar jim pade na misel.

Škorpijon

Za škorpijone je noč priložnost, da se povežejo s svojimi mislimi in občutki. Pogosto se pogreznejo vase in svoje misli, to pa najbolj do izraza pride ravno takrat, ko vsi drugi spijo. Takrat tišina postane njihov popolni zaveznik za razmišljanje ali pa za delo na skrivnih projektih.

Strelec

Strelci imajo radi svobodo, v poznih nočnih urah pa dobijo občutek, da lahko končno počnejo, karkoli hočejo. Namesto da bi se zgodaj odpravili spat, raje celo noč prebedijo, se pogovarjajo s prijatelji ali načrtujejo naslednje potovanje. Njihov pustolovski duh je preveč nemiren, da bi lahko celo noč prespali.

Ribi

Najbolj občutljivo znamenje zodiaka najde uteho v tišini noči. Ribe v poznih nočnih urah najraje sanjarijo, pišejo, ustvarjajo ali preprosto uživajo v svojem notranjem svetu. Noč je zanje čas, ko meje resničnosti postanejo zabrisane in pobudo prevzame domišljija.