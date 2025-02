Ljudje, rojeni v teh znakih, hočejo imeti vedno prav

Oven

Ovni v razpravah radi dominirajo in so vedno prepričani, da so njihovi argumenti neizpodbitni. Njihova energija je ognjena, zato se v debate pogosto spuščajo le zato, da bi dokazali svojo poanto – in v vsakem trenutku razprave neizmerno uživajo. Tudi če se pozneje izkaže, da niso imeli prav, bodo to le stežka priznali.

Devica

Device se preprosto ne motijo – oziroma tako mislijo. Največji perfekcionisti zodiaka imajo vedno pripravljene argumente, ki temeljijo na dejstvih, statistiki in natančni analizi situacije. Če razpravljate z devico, se pripravite na izčrpne podrobnosti in seznam razlogov, zakaj je njihovo mnenje bolj logično in pravilnejše od vašega.

Škorpijon

Škorpijoni znajo začutiti slabosti v argumentih drugih in jih uporabiti proti njim. Njihova potreba, da bi imeli vedno prav, ne izvira le iz želje po zmagi, ampak je vanje globoko ukoreninjena. Škorpijon vam bo hladnokrvno in z nabrušenim jezikom pojasnil, zakaj nimate prav, in v trenutku, ko se umaknete iz razprave, bo slavil zmago.