Ti znaki horoskopa imajo največ sreče pri igranju lota

Kdo so ljudje, ki na loteriji osvajajo glavne dobitke? Astrologi pravijo, da so to običajno pripadniki enega od teh nebesnih znamenj.

Strelec

Strelci so znani po optimizmu in prepričanju, da se bo vse dobro končalo – in nekako se to vedno znova uresniči. Vlada jim Jupiter, planet sreče in obilja, zato ni čudno, da je pri igranju lota sreča pogosto na njihovi strani. Strelci sicer radi rečejo, da sodelujejo le za zabavo, a jim potem usoda pokaže, da jih ima rada. Če poznate kakšnega strelca, je čas, da ga poprosite, naj namesto vas izpolni listek za loto.

Lev

Levi so rojene zvezde, sreča pa ima rada tiste, ki blestijo. Medtem ko drugi pazijo na vsako potezo in pozorno premišljujejo kombinacije številk, levi listek za loto izpolnijo povsem brez razmisleka in nato osvojijo glavni dobitek, kot da je to nekaj najobičajnejšega. Njihova skrivnost? Samozavest. Levi so prepričani, da si zaslužijo le najboljše, in sreča, očarana nad njihovo karizmo, jim to pogosto tudi omogoči.

Vodnar

Vodnarji slovijo po svoji izvirnosti in nekonvencionalnem pristopu do življenja, kar velja tudi za loterijo. Številke izbirajo na podlagi sanj, intuicije ali kakšnega norega algoritma, ki so si ga sami izmislili. In to celo deluje! Sreča obožuje vodnarje, ker so pogumni, nevsakdanji in vedno verjamejo v čudeže. So tisti ljudje, ki na lotu zadenejo glavni dobitek in se nato domislijo povsem neobičajnega načina, kako ga razdeliti.

Dvojčka

Dvojčki so vedno tam, kjer se dogaja kaj zanimivega, in to velja tudi za loto. Njihova prilagodljivost in spontanost jih pogosto privedeta do dobitkov. Dvojčki stavijo na številke, ki jim "zvenijo zanimivo", in sreča se jim pogosto nasmehne. Njihova skrivnost? Hitro razmišljanje in pogum, da tvegajo. Če zadenejo glavni dobitek, se bodo zagotovo hitro domislili vznemirljivega načina, kako ga zapraviti.