Oven

Če potrebujete prostor in čas zase, si ga vzemite brez izgovorov. Morda morate prisluhniti sami sebi. Poskusite! Večer bo miren, brez posebnih doživetij. Če boste večer preživeli brez družbe bližnjih ali prijateljev, bo počutje slabše, morda celo depresivno. Pomislite, koga lahko povabite na obisk.

Bik

Muhasti boste in kar naprej boste spreminjali vedenje, s čimer boste zelo negativno delovali na okolico. Poskusite se zadržati. Opazili boste tudi, da ste se z nekom zapletli globlje, kot ste nameravali. Želeli se boste izviti iz primeža ter zadevo zaključiti. Morda boste izbrali malce napačen čas.

Dvojčka

Zdaj, ko ste razjasnili odnose, ki so bili za vas težavni, boste začutili, da se vam je odvalil kamen od srca. Prenašanje bremena na druge vam močno odsvetujemo, zato naslednjič rešujte težave sproti. Težave se bodo lahko pojavile tudi na zdravstvenem področju. Pozorni bodite predvsem v popoldanskih urah, ko bo počutje malce slabše.

Rak

Počutili se boste zelo zdravo, prav tako boste zelo fizično aktivni. V popoldanskem času boste deležni obiska prijatelja, za katerega ste mislili, da je na vas že povsem pozabil. Zmotili ste se! Pogovor z njim vam bo v veselje, saj se je v času, ko se nista videla, zgodilo res veliko stvari. Proti večeru si privoščite počitek.

Lev

Danes boste močno optimistični, četudi razlogi za to morda ne bodo utemeljeni. Čaka vas neko soočenje na osebnem področju, a se mu boste poskušali na vsak način izogniti. Najbolje bi bilo, da bi s tem čim prej opravili, saj zavlačevanje ne bo rešilo situacije. Če je potrebno opravičilo, pa to nemudoma opravite.

Devica

Danes se boste počutili malce slabše kot sicer, saj boste zelo utrujeni. Če si ne boste mogli privoščiti jutranjega poležavanja, si privoščite vsaj popoldanski počitek. Sprehod na svežem zraku vam ne bi škodil. Energijo boste lahko črpali tudi iz odnosov z družinskimi člani, ki bodo danes res dobri.

Tehtnica

Danes bo idealen čas, da spregovorite in ozračje očistite vseh zamer, ki že nekaj časa vladajo med vami in ljudmi v vaši bližini. Osebne zadeve bodo glavna tema pogovora. Čas bo pravi, da spregovorite o temi, ki vas je držala nazaj tako dolgo. Le tako boste dosegli harmonijo in notranji mir. To si zaslužite.

Škorpijon

Prekipevali boste od energije, zdelo se vam bo, da je na nikakor ne morete porabiti. Premišljevali boste o ambicijah, ki jih imate in ki jih želite doseči na službenem področju. Naredite si načrt in mu sledite. Pazite, koliko denarja zapravljate predvsem za majhne in nepotrebne stvari.

Strelec

Depresivno razpoloženje je za vami. Res je, da si boste danes privoščili malce več počitka, toda ne skrbite. Vzemite si tisto, kar potrebujete, saj si boste samo tako nabrali dovolj energije. Danes boste kazali predanost do vseh bližnjih oseb in družinskih članov. Prav je, da jim pokažete, kaj čutite. Pogrešali so vašo dobro voljo.

Kozorog

Danes boste čutili splošno harmonijo, ki bo omogočala srečo in uspeh ter napredek na vseh ravneh. Če se vam bo utrnila kakšna zanimiva ideja, naj ne gre v nič le zato, ker je vikend. Nihče vam ne bo zameril, če boste tudi danes delovno razpoloženi. Seveda pa naj vam to ne preide v navado.

Vodnar

Če boste le lahko, svoj današnji prosti čas preživite na svežem zraku. Privoščite si sprehod ali pa daljši izlet s partnerjem ter prijatelji. Preprosto uživajte v naravi. Če boste ostali doma, pa prosti čas izkoristite za obisk in pogovor z družinskimi člani. Razveselili jih boste, močno vas že pogrešajo.

Ribi

Počutje bo danes odlično. V sebi boste čutili novo moč, ki bo prihajala iz globine vašega telesa. Čeprav je bil včeraj težek dan, bo danes povsem drugače. Možni so obiski sorodnikov in prijateljev ali pa celo krajši izleti. Dolgočasili se prav gotovo ne boste. Družabnost bo danes nekaj povsem običajnega.