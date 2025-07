Oven

Takšni in drugačni izzivi bodo del današnjega dne, zato se čim prej začnite spopadati z njimi. Predvsem finančne težave vam bodo danes polnile glavo, zato se poskusite čim bolj zamotiti, da ne boste še drugih spravili v slabo voljo. Ker boste raztreseni, pazite pri rokovanju z ostrimi predmeti.

Bik

Danes boste natančni, analitični, toda to vas bo tudi zelo motilo. Preveliko pozornost boste posvečali malenkostim, kar vas bo le dodatno izčrpalo in utrudilo. Jezila vas bo tudi sproščenost in lagodnost ljudi okoli vas, saj se vam bo zdelo, da so vse pomembnejše in zahtevnejše naloge padle na vaša pleča. Sprostite se, nič ni vredno vaših živcev.

Dvojčka

Danes boste precej slabe volje in mogoče sploh ne boste vedeli, zakaj. Doživeli pa boste nek pretres, zaradi katerega boste še posebej prizadeti. O tem boste veliko premišljevali, še najboljši odgovor pa boste našli, če se boste odpravili na sprehod v naravo. Odpotujte v svoj notranji svet.

Rak

Umirjen, a ustvarjalen dan je pred vami. Počutili se boste odlično in vsaka malenkost vas bo spravila v dobro voljo. Končno boste ugotovili, da je sreča v majhnih stvareh. Kar tako naprej, vsak dan bolje vam bo šlo in kmalu si boste rekli, da je življenje prav lepo, če se posvetimo predvsem pomembnim stvarem in ljudem.

Lev

Bodite odprti za vse možnosti. Naleteli boste na nekoga, ki vam bo posredoval uporabne informacije. Ne boste se še takoj zavedli, kako pomembne so za vas, a bodo imele dramatičen vpliv na vaše življenje. Pripravite se na vse. Za vas bo lahko bil današnji dan zelo zanimiv.

Devica

Danes se vam bo zgodilo nekaj nepričakovanega na finančnem področju, kar vam bo vzelo nekaj časa, saj se boste morali prilagoditi. Dan bo pravi za velike spremembe, saj se boste odločili, da boste pridobljeni denar zapravili za prilagoditev vašega življenjskega stila. Vsekakor pa zaupajte svojemu občutku.

Tehtnica

Pred vami so pomembni dnevi. Na področjih, kamor ste v zadnjem času vlagali veliko truda, bodo lahko že danes vidni pomembni premiki. Prav lahko, da boste prijetno presenečeni. Kljub temu pa dobro premislite preden boste naredili naslednji korak. Glede dela boste danes in v prihajajočih dneh pričeli razčiščevati vprašanja, ki vam kratijo spanec.

Škorpijon

Še vedno boste pod vplivom včerajšnjega dne. Novica, ki ste jo prejeli, vas je presenetila, toda v pozitivnem smislu. Danes jo proslavite. Delite svoje veselje tudi z družinskimi člani in videli boste, da vas čaka prav zanimiv dan. Bodite pozorni na svoje počutje. Tisti, ki imate težave s telesno težo, vzemite stvari v svoje roke.

Strelec

Pred nečim si boste zatiskali oči. Resnico boste imeli pred nosom, vendar določenih dejstev kar ne boste želeli sprejeti, to pa bo ljudi v vaši bližini spravljalo ob živce. Pazite, da boste imeli finance povsem pod kontrolo in se ne spuščajte v nepotrebne izdatke. Zdravstvene težave boste imeli tisti, ki ste občutljivi na spremembe vremena.

Kozorog

Izrazite, kar boste čutili, saj bo danes vse lažje. To lahko storite tudi z malo strahu pred težavami. Po drugi strani pa boste tudi bolje razumeli, kaj vam želijo povedati drugi. Ne bojte se pokazati svojih čustev, a pazite, da ne boste pokazali ali povedali prav vsega, saj bi vam to lahko nakopalo nekaj težav.

Vodnar

Sreča vam danes ne bo naklonjena. Čeprav se boste gnali, vam bo lahko spodletelo. Vsak padec pa naj vas okrepi. Po napornem delovniku si vzemite čas za počitek, saj ga boste potrebovali. Zatecite se v partnerjev objem, tako si boste pričarali občutek pomirjenosti. Finance bodo stabilne, saj boste končno razumeli, da ne smete ravnati nepremišljeno.

Ribi

Planeti tudi danes ne bodo naklonjeni prijateljskim in družinskim odnosom. Prepiri so vidni tako v partnerstvu kot pri delu. Osredotočite se na obveznosti. Razum bo na vaši strani, zato se boste kljub zapletom uspešno lotevali novih izzivov. Ne pozabite na načrtovanje porabe vaših sredstev. Sprejmite trenutne finančne omejitve.