Ko na obisk pridejo ti znaki horoskopa, se jih težko znebite

Lev

Levi obožujejo družbo, pozornost in dobro zabavo, v vsakem obisku pri prijateljih pa vidijo priložnost, da zablestijo. Ko pridejo v goste, se obnašajo kot zvezda večera, prevzemajo pobudo in nadzor nad pogovori, glasbo in celotnim potekom druženja. Ko že vsi gledajo na uro in pospravljajo krožnike, imajo levi še vedno ogromno za povedati. Nikoli se jim ne zdi, da so naporni, ampak so prepričani, da je vsaka zabava na vrhuncu, dokler so oni v prostoru.

Strelec

Strelci so polni energije, idej in entuziazma. Ko se razgovorijo, se le stežka ustavijo. Radi govorijo o svojih potovanjih, svoji filozofiji, svojih doživetjih ... vaš utrujen izraz na obrazu pa je zanje le poziv, naj povedo še kaj. Druženja jim ni nikoli dovolj in pogosto povsem pozabijo na to, da mora njihov gostitelj morda zgodaj vstati ali pa je za njim dolg dan in si želi le še postelje. Ko so v elementu, ne opazijo signalov, da se je večer končal.

Bik

Biki se v tujem domu začnejo hitro obnašati, kot da je njihov. Nemudoma se sprostijo, se namestijo na najudobnejšo pozicijo na kavču ter uživajo v hrani, pijači in atmosferi – tako zelo, da pozabijo oditi domov. Njihov hedonizem nima časovnih omejitev, zakaj bi se nekaj končalo, če pa se imamo lepo? Čeprav so neizmerno topli in ljubeznivi, pa biki pogosto postanejo trmasti, ko je čas za odhod, ker se ne marajo premikati, če to ni v njihovem tempu.