Najboljši pari v horoskopu: med temi znaki preprosto klikne

Rak in ribi

To je spoj dveh nežnih in intuitivnih duš. Rak zagotavlja toplino doma in varnost, ribe pa v zvezo prinesejo domišljijo in empatijo. Skupaj zgradijo odnos, poln razumevanja in nežnosti, v katerem so čustva vedno na prvem mestu.

Bik in devica

Ta zemeljska znaka imata skupen praktičen pristop k življenju, potrebo po varnosti in globoko spoštovanje do partnerja. Njun odnos temelji na potrpežljivosti, predanosti in vzajemni podpori. Skupaj si korak za korakom gradita življenje.

Lev in strelec

Ko se najdeta ta dva ognjena znaka, kemije ni mogoče spregledati. Oba sta strastna, odprta in rada uživata v življenju. Lev obožuje biti v središču pozornosti, strelec pa ga pri tem rad spremlja – vse dokler ima prostor za neodvisnost.

Dvojčka in tehtnica

Ti zračni znamenji uživata v pogovorih, družabnih dogodkih in mentalnih izzivih. Njuna zveza je lahkotna, dinamična in polna radovednosti. Oba cenita svobodo, obenem pa tudi nežnost, ki jo najdeta drug v drugem.

Škorpijon in kozorog

Čeprav se zdita različna, sta čustveno intenzivni škorpijon in ambiciozni kozorog popoln par, če se najdeta. Njun odnos je resen, globok in temelji na zaupanju. Škorpijon in kozorog sta dvojec, ki ga nič ne more zamajati.

Vodnar in oven

Vodnar prinese zamisli, oven pa akcijo. Skupaj sta vizionarski, nepredvidljiv in zabaven par. Njuna zveza je običajno polna vznemirjenja, ker drug drugega spodbujata k raziskovanju novih obzorij na vseh področjih.