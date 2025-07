Novi posnetki: kaj se dogaja med Macronom in ženo Brigitte? #video

Macronova sta v torek pristala v Veliki Britaniji, kjer se mudita na tridnevnem državniškem obisku. In čeprav je bil francoski predsednik v svoji najboljši formi in je princeso Kate celo pozdravil s poljubom na roko, pa ni videti, da bi se odnosi z ženo Brigitte od zadnjega incidenta na letalu kaj otoplili. Kvečjemu nasprotno …

Konec maja je po spletu zaokrožil videoposnetek, na katerem je videti francosko prvo damo Brigitte Macron, kako je v letalu z roko udarila svojega moža, francoskega predsednika Emmanuela Macrona.

Kamere so nerodni trenutek ujele na obisku francoskega predsednika v Vietnamu, vse od takrat pa mediji špekulirajo, kakšni so odnosi med zakoncema.

Macron po prvem incidentu: rada se šaliva

Macron je po incidentu v Vietnamu sicer zavrnil ugibanja, da je šlo domači prepir. Kot je zatrdil, sta se le malce zbadala oziroma šalila, kar menda rada počneta.

A novi posnetki z državniškega obiska v Veliki Britaniji, kamor sta se Macronova odpravila v torek, kažejo, da je odnos med zakoncema vse prej kot ljubeč.

To je razvidno že iz zgornjega posnetka po pristanku letala, ko je Macron ženi, ki se je spuščala s stopnic, ponudil roko, a ga je ta, čeprav ji je roko molil kar nekaj sekund, povsem ignorirala.

Govorica telesa pravi drugače

Britanska strokovnjakinja za govorico telesa Judi James je za Daily Mail povedala, da je Brigitte s hladnim izrazom na obrazu odbila in ignorirala svojega soproga, ki mu nobene pozornosti ni namenila niti, ko je stopila z letala, temveč se je takoj obrnila h gostiteljem.

James je poudarila, da sta Macronova delovala hladno tudi, ko sta se vozila v avtomobilu, Brigitte pa je gledala v svoj mobitel. "Govorica telesa Brigitte Macron je nakazovala, da je odločna, da bo ignorirala moževo nudenje pomoči, upravljanja ali celo dotike," je dodala.

Brigitte Macron volvió a reprender a su esposo en público, esta vez frente a Downing Street, justo antes de reunirse con el primer ministro británico Keir Starmer.



No es el primer momento incómodo desde su llegada al Reino Unido. pic.twitter.com/B2Hyzfgc3P — Sepa Más (@Sepa_mass) July 9, 2025

Na spletu se je medtem razširil še en posnetek, na katerem sta zakonca na poti v rezidenco britanskega premierja Keira Starmerja. Ko se je zdelo, da so fotografi in kamermani opravili delo, jih je začela Brigitte oštevati, sprva šokirani Macron pa je izraz na obrazu spremenil takoj, ko je opazil, da ju snemajo. Iz posnetka je razvidno tudi, da je Macron ženo precej nerodno potegnil, ko se je ta nastavljala fotografom, ali je bil to razlog za prepir, pa lahko samo ugibamo.