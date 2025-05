Kamere posnele, kako je Brigitte z roko udarila Macrona #video

Dogodek se je zgodil v nedeljo po pristanku francoskega letala v vietnamski prestolnici Hanoj. Francoski mediji so v ponedeljek poskušali razvozlati interakcijo, ki so jo kamere posnele skozi pravkar odprta vrata letala. Par je sicer v Hanoju začel turnejo po jugovzhodni Aziji, piše France24.

Macron: Z ženo sva se le malce norčavo obnašala

Naslov članka na spletni strani dnevnega časopisa Le Parisien se je glasil: "Klofuta ali 'prepir'? Slike Emmanuela in Brigitte Macron, ki se izkrcavata v Vietnamu, sprožajo veliko komentarjev."

Francoski predsednik Emmanuel Macron je zavrnil ugibanja, da so svetovne kamere morda posnele domači prepir. Kot trdi, sta se le malce zbadala oziroma šalila. "Z ženo se le malce norčavo obnašava in šaliva," je dejal in dodal, da se z incidentom pretirava: "Postaja nekakšna svetovna katastrofa".