Renault že 120 let dobavlja avtomobile za francoske predsednike. Prvega so izdelali leta 1920 in sicer za Paula Deschanela, ki se je vozil z renaultom 40 CV. Od takrat je Renault izdelal avtomobile za dvanajst predsednikov. Zadnji izdelek je namenjen zdajšnjemu predsedniku Emmanuelu Macronu, ki se bo prevažal ne v prestižni limuzini, temveč trendovskem kupejevsko usmerjenem športnem terencu.

Težji od serijskega, motor ostaja enak

Zdaj so za Macrona izdelali posebno različico modela rafale in sicer s hibridnim pogonom. Nekoliko so podaljšali medosno razdaljo (za natančno koliko ni znano), poskrbeli so za dodatno zunanjo zaščito, namestili novo masko motorja, odstranljive nosilce zastavic, boljše materiale v notranjosti, izpopolnili toplotno izolacijo in podobno. Zaradi dodatne mase so prilagodili podvozje, ki ima tudi štirikolesno krmiljenje.

Koliko je zaradi zaščite masa predsedniškega rafala, ni znano. Serijski ima maso 1,7 tone, poganja pa ga 300-“konjski” samopolnilni hibrid na osnovi 1,2-litrskega bencinskega trivaljnika.

