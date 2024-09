Renault rafale: najbolj elitni iz Renaulta: zakaj in kako je to uradno karavan?

Renault je z rafalom ustvaril kupejevski SUV segmenta D, ki vleče poglede z brezhibnim športnim videzom. Nova maska z emblemom, ki ne posega v pokrov motorja, ga je dodatno oddaljila od karavana, kakršen je espace, in krajšega australa, s katerima si deli pogon, podvozje in del notranjosti.

Pri Renaultu so veliko pozornost namenili všečnim podrobnostim, ki naredijo vtis. Na primer tribarvni šivi, modro osvetljeni predali v vratih, pozdrav vozniku z emblemom na tleh, svetleči A na sprednjih naslonjalih, prikaz prečnega in vzdolžnega naklona, posebno večnamensko sredinsko naslonjalo zadaj …

Palec dol? Spomin za nastavitev obeh sprednjih sedežev se izbrska med meniji, namesto da bi uporabili preprosta fizična stikala, ki so običajno na vratih. Enako velja za vklop pomoči med vožnjo po strmini navzdol. Med izbiranjem ustrezne temperature smo med vožnjo večkrat vklopili tudi varnostne utripalke, ker sta stikali tesno skupaj. Skupaj so tudi tri stikala, dve za ogrevanje sedežev in tisto za klimo vmes, tako da nam je bilo včasih toplo po pomoti. Aja, o tistih treh ročicah na desni strani volana ne bomo znova, naše mnenje pa je enako kot prej.

Foto: Aleš Črnivec

Zunanja modrina se prenaša v kabino

S francoskim šarmom urejena notranjost je dvobarvna. Modri so tepihi in žepi v vratih, tudi zadaj. Sedeži so v slogu esprit alpine oblazinjeni z umetnim usnjem in alkantaro, skozi perforirana sedala in naslonjala je vidna modrina. Modri, beli in rdeči šivi krasijo sedeže in volan. Najdemo jih še na zgornjem delu vratnih oblog, spodaj in na konzoli med sedežema so dvojni modri, obrobljeni so celo pasovi.

Svetleči črnini se niso izognili in ko obrišemo prašne delce, polepšamo oba zaslona, vmesno konzolo, dele volana, zračnike, vratne ročaje, površino s stikali pod stropom … Poglavje zase predstavlja panoramsko strešno okno, ki sicer ni pomično, pa tudi senčnega roloja nima. Za ustrezno zatemnitev oziroma prilagoditev prosojnosti so na voljo štiri stopnje.

Foto: Aleš Črnivec

Foto: Aleš Črnivec

V 4,7 metra dolgem vozilu potniki niso utesnjeni

Poudarjeno športna sprednja sedeža sta električno pomična in ogrevana, voznika lahko sprosti masaža. Za meter devetdeset visokima voznikom in sovoznikom je prostorna klop, na katero se zlahka namestita prav toliko visoka potnika. Pred njima je skoraj deset centimetrov prostora za kolena.

Razmerje 40-20-40 za razdelitev zadnjih naslonjal popravimo z merami 42, 28 in 42 centimetrov oziroma razmerjem 37,5-25-37,5. To pomeni, da je na sredini nekaj več možnosti za potnika, čeprav je vmesni sedež še vedno kazenski. Oblikovan je izbočeno in oblazinjen z umetnim usnjem namesto alkantare.

Če ni petega potnika

Položeno sredinsko naslonjalo je uporabno na tri načine. Lahko je odprtina za smuči oziroma daljše predmete, lahko pa se iz naslonjala potegne samo notranji del kot naslon za roke. Ta ima tudi funkcijo pokrova, ki skriva po dva utora za pijačo, vhoda USB in pomični konzoli z režami, na primer za namestitev tablice ali telefona.

Foto: Aleš Črnivec

Foto: Aleš Črnivec

Na kratko o prtljažniku

Meri najmanj 627 litrov, s položenimi tremi naslonjali pa kar 1.910 nad stopničasto površino. Zaradi dolžine je pokrivalo razdeljeno na dva dela za lažje nalaganje prtljage. Iz dveh kosov je tudi osnovna plošča, ki pokriva rezervno kolo (temporary use) in v utorih lepo zloženo orodje.

Šele po pregledu fotografij smo na gumi opazili nam takrat neznani napis Linglong, čeprav se rafale vozi na Bridgestonu. Zdaj vemo, da gre za pomembnega gumarja, ne vemo pa, ali se je Renault spečal s Kitajci ali morda Tajci.

Austral, espace, rafale

Vsem je skupen hibridni sistem E-tech full hybrid z 200-konjsko sistemsko močjo. Zraven spadata svojevrstni, a uveljavljeni štiristopenjski menjalnik brez sklopke in zobnikov vzvratne prestave ter krmiljenje zadnjih koles 4control advanced.

Vsi trije izpostavljajo openR zaslon in drsno ploščo s širokim ročajem, ki na vmesni konzoli izmenično pokriva odlagalni površini. Volan z ukazi je enak, vključno z ročicama za stopnjevanje rekuperacije in dodatnim gumbom sistema multi-sense.

Kot je že večkrat zapisano, gre za izbiranje med načini comfort, eco, sport in perso. Z nadaljnjo konfiguracijo se prilagaja delovanje motorja, silo krmiljenja, sistem 4control advanced in počutje potnikov.

Foto: Aleš Črnivec

Čas 1,7 sekunde je tudi v rafalu obarvan zeleno, kot da je to v redu

Različne grafike digitalnega merilnega zaslona so nove, zajemajo pa podatke kot pri espacu in australu. Na primer charge, eco in power, prikaz razdalje do vozila spredaj v sekundah, kot smo zapisali pri testu espaca. Omogoča tudi izbiro različnih podatkov od računalnika naprej.

Multimedijski sistem openR link deluje prek 12-palčnega zaslona. Obrnjen je proti vozniku in tvori informacijsko celoto s storitvami Google in zaslonom head-up. Pokončni zaslon z dotikom prikazuje nastavitve, ozvočenje, telefon, navigacijo in vozni sistem multi-sense, klimo pa se upravlja z ukazi ličnih kovinskih stikal.

Meja delovanja sistema 4control advaced je 50 kilometrov na uro

Med zavijanjem se do te hitrosti zadnji kolesi obračata s kotom do 5 stopinj v nasprotni smeri sprednjega para. Krog obračanja 4,7 metra dolgega vozila tako znaša le 10,4 metra. Kadar gre hitreje, se zadnji kolesi s kotom do ene stopinje obrneta v smeri zavijanja sprednjih koles, kar se kot prednost pokaže med ovinki.

Neposreden volanski obroč z 2,33 zavrtljaja, gume 245/45 R20 in usklajeno delovanje zadnjih koles izboljšajo oprijem in ustvarjajo pogoje za uživanje med zanesljivo, tudi športno vožnjo. Nista pa odveč dve pripombi. Prva, da dobri občutki in natančno sledenje zamišljeni krivulji zbledijo, kadar vožnjo nadzirajo asistenčni sistemi (vseh je 30), in druga, da se jih lahko izklopi.

Foto: Aleš Črnivec

Največja hitrost je 180 kilometrov na uro

To je razumna meja, s katero se na avtocestah ne podira rekordov. Preverili smo natančnost merilnika hitrosti in ugotovili, da lahko mimo policijskih zased vozimo s števcem na 133. Pri tem o vrtljajih ne vemo ničesar, se jih pa sliši, kadar sistem določi, da je na vrsti polnjenje baterije.

Pogon E-tech full hybrid nas je že prepričal z uglajenim, varčnim in hkrati zmogljivim delovanjem. 200 konj se napaja iz bencinskega motorja in 400-voltne baterije, ki se nenehno učinkovito polni med upočasnjevanjem in zaviranjem, po potrebi tudi dodatno z bencinskim motorjem, tako da energije nikoli ne zmanjka.

Manj električne pomoči na avtocesti, več na podeželju

Avtocestna potovanja večinoma potekajo med neopaznim kombiniranjem bencinskega in električnega pogona. Poraba včasih nenadoma močno naraste hkrati z glasnejšim brnenjem motorja zaradi potrebe po dodatnem polnjenju baterije.

Tega je precej manj na cestah zunaj naselij, ker se med ponavljajočim spreminjanjem hitrosti baterija polni večkrat in bolj izdatno. Ocenjujemo, da je na avtocesti delež električne vožnje okoli 20-odstoten, na cestah izven naselij pa lahko preseže 50 odstotkov.

Foto: Aleš Črnivec

Foto: Aleš Črnivec

Delež EV je največji pri mestni vožnji

Najbolj uglajena in z največjim deležem elektrike je mestna vožnja. Izpred semaforjev, kjer rafala med postanki zadržuje sistem autohold, speljuje gladko, brez sunka. Za povrh je pri mestnih manevrih okreten z opaznim sodelovanjem zadnjih koles. Izdatno polnjenje baterije zaradi pogostega upočasnjevanja in zaviranja pa se lahko dodatno izboljša.

Z uporabo leve ročice za volanom (minus) se s sodelovanjem elektromotorja doseže opazne pojemke. Tako rafale z največjo stopnjo rekuperacije brez uporabe zavore zmanjša hitrost vse do 8 kilometrov na uro. Kadar je zavorni učinek premočan, se zmanjša z desno ročico (plus) ali pa popolnoma sprosti, tako da rafale nadaljuje vožnjo z rahlo pojemajočo hitrostjo.

V družbi z "nedeljskimi vozniki" smo namerili porabo 4,8

V gostem in počasnem prometu na cesti med Ljubljano in Petrino ni poraba dosegla niti vrednosti po WLTP (4,9). Po odločitvi, da bi bilo nenehno prehitevanje brez smisla, smo se umirjeno postavili v vrsto in na celotni relaciji komaj kdaj dosegli 90 kilometrov na uro.

Na avtocesti smo tempomat nastavili na 133 in 106 kilometrov prevozili s povprečjem 115 na uro in zelo solidno porabo 6,9. Med večdnevno izključno mestno uporabo, se pravi tudi s hladnim motorjem, se je rafale vozil s povprečjem 5,2.

S polnim rezervoarjem tudi čez 1.000 kilometrov

No, po prvih 730 hitrih kilometrih ne bi šlo, ker smo natočili dobrih 50 litrov in porabili 6,8 litra na sto kilometrov. V naslednjih 700 kilometrih s tekočo, pa ne pretirano varčno vožnjo je poraba znašala 5,6. V rezervoarju je ostalo 22 litrov goriva, torej še skoraj za 400 kilometrov.

Po podatkih gre v rezervoar 58 litrov plus 3 za rezervo. S porabo po WLTP bi doseg znašal skoraj 1.250 kilometrov, čemur smo se med testom enkrat približali. No, tudi s testno porabo 6,2 po dveh točenjih goriva nam ni dosti manjkalo do tisoč.