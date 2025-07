Kdo ima letos največ registracij? To je prva dvajseterica v Sloveniji.

Med znamkami je po šestih mesecih na vrhu Volkswagen, ki je registracije povečal za 12 odstotkov na skupno skoraj 4.600 novih avtomobilov. Druga je Škoda, ki je letos svojo prodajo oziroma registracije povečala za skoraj četrtino. V prvi peterici sledijo še Renault, Hyundai in Toyota. Število registracij za japonsko znamko je letos zdrsnilo za 12 odstotkov.

Letos so v prvih šestih mesecih v Sloveniji registrirali dobrih 30 tisoč novih osebnih avtomobilov, kar je 6,3 odstotka več kot lani v enakem obdobju. Število registracij električnih avtomobilov je letos zraslo za 61 odstotkov.

Devetnajst uveljavljenih in ena kitajska znamka

Ob polletju so lahko zadovoljni pri Fordu, kjer so prodajo povečali za 90 odstotkov in zasedajo sedmo mesto s 4,8-odstotnim tržnim deležem. Poleg omenjenih in šestega Peugeota so v prvi deseterici še Kia, Citroën in Audi kot vodilna premijska znamka. Ameriška električna Tesla je med znamkami na 17. mestu. Zahvaljujoč zelo spodbudnemu juniju jim je po klavrnem začetku leta uspelo omiliti letos slabši prodajni izkupiček.

Dobave letos so za Teslo v Sloveniji za 14 odstotkov pod ravnjo lanskega leta. Med kitajskimi znamkami avtomobilov v prvi dvajseterici le Dongfeng na 18. mestu in z 1,49-odstotnim tržnim deležem.

Dvajset vodilnih avtomobilskih znamk v Sloveniji:

št. registracij 2024 št. registracij 2025 tržni delež v 2025 (%) VOLKSWAGEN 4.065 4.591 15,24 ŠKODA 2.774 3.466 11,50 RENAULT 3.035 3.186 10,57 HYUNDAI 1.571 1.714 5,69 TOYOTA 1.906 1.660 5,51 PEUGEOT 1.623 1.502 4,98 FORD 762 1.450 4,81 KIA 1.249 1.288 4,27 CITROEN 1.154 1.095 3,63 AUDI 1.020 1.060 3,52 DACIA 1.076 909 3,02 BMW 878 856 2,84 MERCEDES-BENZ 644 827 2,74 OPEL 845 758 2,52 SUZUKI 742 558 1,85 NISSAN 480 534 1,77 TESLA 540 462 1,53 DONGFENG 448 1,49 MAZDA 420 431 1,43 CUPRA 231 423 1,40

vir: Sekcija za vozila, Trgovska zbornica Slovenije