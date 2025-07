Turistična ladja Wonder Sea se je v soboto prevrnila v znamenitem zalivu Ha Long, potem ko jo je presenetilo nenadno neurje. Po zadnjih podatkih je umrlo najmanj 37 ljudi, več pa jih še vedno pogrešajo. Na krovu je bilo 53 potnikov in članov posadke, večinoma družin iz Hanoja.

Rešil ga je zračni žep

Med žrtvami se je znašla tudi družina desetletnega dečka, ki je čudežno preživel – tako, da se je zatekel v zračni žep znotraj prevrnjene ladje. V notranjosti je počakal več ur, dokler ga niso našle reševalne ekipe. Po poročanju lokalnih medijev je bil fizično skoraj nepoškodovan, a je trpel zaradi šoka in duševne stiske.

"Vse se je zgodilo tako hitro," je deček povedal po rešitvi. "Poskušal sem pobegniti, nato pa so me rešili vojaki."

Potniki niso imeli časa za odziv

Nesreča se je zgodila okoli 13.30 po lokalnem času. Po besedah očividcev je ladjo zajel močan naliv, ki je trajal približno 15 minut. Nato se je začela močno tresti, mize in stoli so se premikali, v nekaj sekundah pa se je plovilo prevrnilo.

Preživel z odvrženim rešilnim jopičem

Med preživelimi je tudi 36-letni Vietnamec Dang Anh Tuan, ki je povedal, da je moral sneti rešilni jopič, da se je lahko potopil in preplaval na prosto. "Vdrl je val vode, izgubil sem orientacijo. Videti je bilo žarek svetlobe – sledil sem mu in priplaval ven. Potem sem splezal na prevrnjeno ladjo in čakal," je dejal. Z 11 prijatelji je bil na skupinskem izletu – preživeli so le trije.

Slabo vreme ovira reševanje

Reševanje pogrešanih še poteka, a ga močno otežujejo vremenske razmere. Prevrnjeno ladjo so v nedeljo odvlekli nazaj v pristanišče. Lokalne oblasti opozarjajo, da bi lahko število žrtev še naraslo.

Zaliv Ha Long – čudovit in nepredvidljiv

Nesreča se je zgodila v bližini jame Dau Go, ene največjih v zalivu Ha Long, ki velja za biser vietnamskega turizma. Zaliv je znan po okoli 1.600 apnenčastih otokih in čereh ter je vpisan na Unescov seznam svetovne dediščine. Kljub svoji lepoti pa je narava v teh krajih lahko tudi neizprosna.