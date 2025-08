Borut Pahor: Ogenj med nama z Jadranko ne bo nikoli ugasnil

"V bistvu mi dol visi za obletnice in te reči. Ampak 31. julija pa nikoli ne pozabim. Usodno srečanje s hrvaško premierko Jadranko Kosor na gradu Trakoščan vročega 31. julija 2009. Če se tistega dne ne bi zmenila za okvirni dogovor o rešitvi mejnega vprašanja, bi bile tisto poletje in še leta kasneje stvari zelo nepredvidljive in strupene," je v objavi zapisal nekdanji predsednik vlade in države Borut Pahor.

Slutil je, da bo še dosti težav, a so tedaj našli pravično rešitev

Kot je še zapisal Pahor, je, ko je po koncu sestanka utrujen zapuščal grad, slutil, da bo še dosti težav, ampak "da smo zanje našli pravično rešitev in da bo vse v redu". "V resnici tudi je. Slovenci in Hrvati razvijajo prijateljske odnose, ogenj med nama z Jadranko pa nikoli ne bo ugasnil," je na družbenem omrežju Instagram še zapisal Pahor.

Spomnimo, Jadranka Kosor je bila hrvaška premierka, ko je julija 2009 s slovenskim kolegom Borutom Pahorjem sklenila arbitražni sporazum o slovensko-hrvaški meji. Kosor je bila hrvaška premierka med letoma 2009 in 2011, potem ko je nenadoma odstopil dotedanji hrvaški premier Ivo Sanader.

