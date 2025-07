Kdo je novi delodajalec bivšega predsednika Boruta Pahorja?

Bivši slovenski predsednik Borut Pahor je razkril podrobnosti o srečanju z vplivnimi, premožnimi in dobro omreženimi kitajskimi poslovneži, s katerimi se je v sproščenem, a še vedno prestižnem in ekskluzivnem vzdušju srečal na razkošnem posestvu v elegantni vili svojega novega uglednega delodajalca.

Pod svojo objavo na TikToku je zapisal: "Poleg glavnega govora na konferencah ali kongresih sodi v okvir pogodbenih obveznosti z delodajalci povsod po svetu, zlasti pa na Kitajskem, tudi moj pogovor z udeleženci na delovnih zajtrkih, kosilih in večernih banketih. Navzoči so ugledni kitajski poslovneži, radovedni in prijazni. Posel je hkrati zanimiv in lep, tudi zahteven in mestoma utrujajoč, ampak vse je precej kul." Ni pa razkril in za zdaj ostaja skrivnost, kdo je njegov delodajalec.