Ivo Sanader odkorakal na prostost

Danes je bil na okrožnem sodišču v Sisku narok, na katerem je bilo, kot je izvedel Jutarnji list, odločeno, da nekdanji premier Ivo Sanader izpolnjuje pogoje za odobritev predčasnega izpusta iz zapora pred prestajanjem celotne kazni. Njegov zagovornik, odvetnik Čedo Prodanović, je pred časom napovedal, da bo zahteval izpust pred iztekom kazni.

Prodanović je za Jutarnji list sicer dejal, da o Sanaderjevem predčasnem izpustu ni bil obveščen in da sploh ni vedel za današnji narok na sodišču v Sisku. Sanader je med prestajanjem kazni koristil ugodnosti, ki jih predpisuje Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij, zato so ga že videli zunaj zapora, v Zagrebu in Kutini.

Danes 71-letni Sanader bi lahko ostal za zapahi do 80. leta, če mu sodišče ne bi odobrilo predčasnega izpusta.

Sanader je bil obsojen na sedem let zapora zaradi prečrpavanja denarja iz javnih podjetij v sklad stranke HDZ in dajanja neevidentiranih donacij v blagajno stranke. Šest let zapora je prejel zaradi prejema 17,5 milijona kun od nekdanjega poslanca HDZ Stjepana Fiolića za storitve pri prodaji zgradbe na Planinski ulici v Zagrebu ministrstvu po bistveno višji ceni od tržne. Prav tako je bil obsojen na šest let zaporne kazni zaradi predaje upravljavskih pravic nad Ino madžarski naftni družbi MOL za podkupnino v višini desetih milijonov evrov.

Nekoč najmočnejši hrvaški politik je bil nepravnomočno obsojen na zaporno kazen tudi v primeru Hypo banka, a je vrhovno sodišče leta 2022 ugodilo njegovi pritožbi in zadevo vrnilo v ponovno odločanje.