Sedem drobnih navad, zaradi katerih vas bodo vaši otroci bolj spoštovali

Večina staršev si v odnosu do svojih otrok želi vzpostaviti vzajemno spoštovanje in povezanost. A za nekatere starše je to zelo težka naloga, predvsem ker ne vedo, kje in kako začeti, a si vseeno želijo s svojimi otroki postaviti dobre temelje za trden odnos. Spodaj najdete sedem preprostih (drobnih) navad, zaradi katerih vas bo vaš otrok, če jih boste uvedli v svojo starševsko vzgojo, spoštoval še bolj, z njimi pa boste lahko svoj odnos nadgradili še na višjo raven.

Psihologinja dr. Shefali Tsabary je delila nekaj preprostih navad, ki jih starši lahko in bi jih tudi morali sprejeti, da bi jih njihovi otroci bolj spoštovali. Kot je pojasnila strokovnjakinja, si starši spoštovanje otrok prislužijo z doslednimi dejanji in vedenjem, ki kažejo ljubezen, integriteto in odgovornost. "Majhne dnevne navade lahko pomembno vplivajo na to, kako vas vaš otrok dojema in spoštuje," je prepričana.

Pozorno poslušajte in se umirite

Starši zaradi hitenja in preobilice dela pogosto pozabijo, da morajo biti za svojega otroka le prisotni, in zato spregledajo preproste stvari. Ker se starši osredotočajo na to, da svojega otroka naučijo pomembnih vrednot in lekcij, včasih pozabijo, da mu morajo preprosto prisluhniti in ga poslušati.

Če starš pozorno posluša svojega otroka in mu pokaže, da so njegovi občutki in misli pomembne, to med njima gradi zaupanje in spoštovanje.

Foto: Shutterstock

Dosledno postavite in uveljavljajte pravila

Pri vzgoji otrok je pomembno, da ste kot starši dosledni. Prav tako morate biti dosledni pri obljubah kot ste pri pravilih. Če na primer rečete, da so elektronske naprave en dan ugasnjene do osme ure zvečer, ne morete že naslednji dan ure prestaviti na deseto zvečer. Kolikor je le mogoče, izpolnite svoje zaveze in se jih držite. To je za otroke zgled, da spoštujejo svoje zaveze, hkrati pa jim pomaga spoštovati tudi vašo besedo.

Če boste dosledni pri pravilih in dejanjih, bo otrok lažje razumel pričakovanja in se počutil varno, ker to spodbuja medsebojno spoštovanje.

Priznajte svoje napake

Kot starši boste svojim otrokom težko priznali svoje napake, saj to pomeni biti ranljiv. Mnogo ljudi, ki so danes starši, od svojih staršev nikoli ni dobilo priznanja napak ali opravičila, zato se jim to zdi tuje in se ob tem počutijo čudno. Kot poudarjajo strokovnjaki, morajo otroci v svojih starših še vedno prepoznati človeka, ki ni popoln, je zmotljiv ter ima napake. Starši svojim otrokom dajejo zgled, da je v njihovem domu varno in v redu biti iskren, odprt in da je vsakdo zmotljiv ter da je prevzemanje odgovornosti pomembno.

Kvalitetno preživite čas s svojimi otroki

Včasih nas življenje prehiti, je zahtevno in kaotično. Zato je pomembno, da se starši zavedajo, da če želijo ustvariti okolje, zgrajeno na spoštovanju, morajo najprej ustvariti temelje povezanosti. Če se starši z otroki redno ukvarjajo in počnejo aktivnosti, v katerih uživajo tudi njihovi otroci ter jim pokažejo, da cenijo čas, ki ga preživijo z njimi, to posledično gradi spoštovanje.

Starši naj skupni čas z otroki preživljajo aktivno in kakovostno. Foto: Shutterstock

Zgled vedenja

Učinkoviti starši vodijo z zgledom. Ker se otroci učijo z opazovanjem, je pomembno, da starši pred njimi pokažejo vedenje, ki si ga želijo prenesti tudi nanje, ter jih naučijo teh vrednot. Med njimi sta na primer prijaznost in poštenost. Starši se morajo vprašati tudi, ali se s svojimi otroki pogovarjajo prijazno, ali spoštujejo njihovo avtonomijo ter jim dajejo prostor.

Postavite in vzdržujte meje

Če so starši pri postavljanju meja nejasni in to počnejo preveč ohlapno, lahko pri otrocih to pripelje do prepričanja, da se lahko vedejo neprimerno in nespoštljivo. Prav natančno postavljanje in vzdrževanje meja zagotavlja strukturo in otroke uči spoštovati meje, menijo strokovnjaki. Pomanjkanje spoštovanja in nejasno začrtane meje pa lahko privedejo do prav nasprotnega učinka, nespoštljivega obnašanja do staršev in v odnosih do drugih ljudi. Prav tako lahko nedoslednost spodkoplje otrokov občutek varnosti, zato poskrbite, da bodo vaše meje trdne, a sočutne.

Foto: Shutterstock

Svojim otrokom izrazite hvaležnost in jim povejte, da jih cenite

Izražanje hvaležnosti do svojega otroka je vsekakor pomembno, so prepričani strokovnjaki. Izražanje hvaležnosti in spoštovanja do otrokovega truda krepi njihovo samozavest in spodbuja medsebojno spoštovanje. Zato je pomembno, da se tudi starši vprašajo, kdaj in zakaj so nazadnje pohvalili svojega otroka ter mu izrazili njegovo vrednost. Ob pospravljanju, čiščenju, pomivanju posode in drugih opravilih naj starši otroka objamejo, se mu zahvalijo in izrazijo hvaležnost. Pomembno je, da so starši ob njih, če prav samo s svojo prisotnostjo. Majhna dejanja, kot so ta, lahko veliko pomenijo, so še prepričani strokovnjaki.

Pomembni sta hvaležnost in zahvala že ob tem, da se lahko starši s svojimi otroki pogovarjajo, igrajo, hodijo in se tudi učijo.