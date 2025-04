Na eni izmed slovenskih šol so starši prejeli sporočilo, ki opozarja ravno na nov viralni spletni izziv, starše pa poziva k pozornosti pri vsebinah, ki jih otroci spremljajo na spletu, predvsem pa k pogovoru o nevarnosti tovrstnih dejanj.

Kaj so spletni izzivi?



Gre za pozive ali vabila k izvajanju različnih dejanj, ki se običajno posnamejo, posnetek pa se deli na družbenih omrežjih. Izzivi so lahko pozitivni in omogočajo razvoj spretnosti (kot so na primer plesni ali kuharski izzivi). Gre za zahtevne naloge, ki pa so pozitivne in pogosto zabavne.



Spletni izzivi pa so lahko tudi negativni ali celo nevarni. Značilno je, da ti izzivi povzročajo strah, gnus, ponižujejo, so nasilni in ogrožajo življenje. Zaradi všečkov so v preteklosti že bili aktualni številni izzivi, kot so lizanje straniščne školjke, ležanje na avtocesti, dušenje s pasom, pa požiranje kapsul za pranje perila in podobno.

Policija: O konkretnem izzivu nismo bili obveščeni

"O konkretnem izzivu na policiji do tega trenutka nismo bili obveščeni, prav tako ga nismo obravnavali. Bomo pa pozorni na morebitne tovrstne dogodke," so za Siol.net pojasnili na policiji.

Slovenska policija je do zdaj obravnavala en primer kaznivega dejanja, povezanega z izzivi na družbenih omrežjih. To je bilo sicer pred nekaj leti.

Policisti ob tem opozarjajo predvsem starše, naj bodo pozorni, kaj otroci delajo na internetu, še posebno mlajši. Svetujejo, naj imajo starši nadzor nad njihovim brskanjem po spletu, prav tako naj jih podučijo, da je splet lahko nevaren, kakšne so pasti in kako se ubraniti. "Predvsem pa mora biti jasno sporočilo, da lahko, če se našim mladim karkoli zgodi, to povedo odraslim, ki bodo odreagirali. Kot rečeno so v prvi vrsti starši, odgovornost pa nosimo kot celotna družba, vsi moramo prispevati k varnosti, ozaveščanju vseh, še posebej otrok, da prijavimo, ko to zaznamo," dodajajo.

Voznikom pa policisti svetujejo, naj se ravnajo po cestnoprometnih predpisih, poleg tega naj v bližini šol in drugih objektov, kjer se predvidoma zadržujejo mladostniki, ali če jih opazijo ob cesti, vozijo še posebej previdno in dodatno znižajo hitrost. To jim bo omogočilo lažje odzivanje na morebitne take dogodke. Obenem je vse take primere treba takoj prijaviti policiji na številko 113.

Primer, na katerega je opozorila uporabnica Facebooka

Pretekli konec tedna je uporabnica na Facebooku delila svojo izkušnjo. V zapisu je pojasnila, da je na območju Trbovelj doživela neprijetno izkušnjo, ki pa se je izkazala za nevarno početje mladostnikov v povezavi z viralnim spletnim izzivom. Nekaj manj kot deset mladostnikov je namreč izvajalo omenjeni izziv in eden od mladostnikov je pred njo stekel na cesto. Voznica je ustavila in mladostnike vprašala, kaj se dogaja, ti pa so ji pojasnili, da izvajajo omenjeni izziv.

Nasveti za varno izvajanje spletnih izzivov

Na Safe.si, točki za ozaveščanje o varni rabi interneta in mobilnih naprav za otroke, najstnike, starše in učitelje, so pripravili nekaj nasvetov, kako varno izvajati spletne izzive.