"O posnetku me je obvestila sodelavka. Res je grozen. Zdaj, ko se zadeva odpira, se je pokazalo, da naj bi za pretep vedeli celo nekateri starši otrok, a nas tudi oni o dogodku niso obvestili. Ob tem se moramo res vprašati, koliko empatije, čustvene in socialne inteligence še imamo, koliko smo še odgovorni drug do drugega. Ti starši in tudi mladostniki pa se morajo vprašati, zakaj so obrnili glavo stran, če so to res videli oziroma vedeli," je za Siol povedal Bogomir Širovnik, ravnatelj Osnovne šole Mladika Ptuj, katere dva učenca sta sodelovala v pretepu med vrstniki na Ptuju. V pogovoru je med drugim poudaril, da imata tako šola kot policija pri tovrstnih primerih premalo moči in pristojnosti za učinkovito reševanje.

Pretekli konec tedna je po spletu zaokrožil posnetek, na katerem skupina ptujskih osnovnošolcev klofuta svojega vrstnika, medtem ko mora ta klečati pred njimi in se opravičevati. Prejel je več močnih udarcev v obraz, ob koncu pa se je eden nanj spravil tudi z brcami. S posnetka je bilo razvidno, da so bili udarci tako močni, da se je mladoletni fant od bolečin zvijal na tleh.

V ponedeljek je nato zakrožil še en posnetek, na katerem ta ista skupina fantov in deklet v enem izmed ptujskih podhodov klofuta še enega svojega vrstnika, oseba, ki dogodek snema, pa se ob tem le smeji.

"Na posnetku smo prepoznali dva naša učenca"

"Sodelavka me je v nedeljo obvestila, da se je na družbenih omrežjih pojavil posnetek, na katerem je prepoznala dva naša učenca, ki sta bila prisotna v tem brutalnem medvrstniškem nasilju. Ta posnetek mi je tudi poslala. Res je grozen. Eden od naših učencev je sodeloval kot opazovalec, drugi kot izvajalec, ki je žrtvi zadal klofuto. Žrtev ni bila z naše šole. V ponedeljek zjutraj se je izkazalo, da obstaja še en posnetek, na katerem se je ta ista skupina spravila na drugo žrtev in podobno izvajala brutalno nasilje nad njo. Ker smo na posnetkih prepoznali dva naša učenca, smo zadevo takoj prijavili policiji in centru za socialno delo," je dogajanje opisal ravnatelj Osnovne šole Mladika Ptuj Bogomir Širovnik.

Nekateri starši naj bi za pretep vedeli, a so glavo raje obrnili stran

Ravnatelj OŠ Mladika Ptuj Bogomir Širovnik Foto: STA Nasilno dejanje je skrb vzbujajoče, skrb vzbujajoče pa je tudi, da je bilo odkrito šele štiri mesece po prvem medvrstniškem nasilju. Prvi posnetek je namreč nastal lani decembra, eden pa letos v začetku marca, je še povedal Širovnik.

Zgrožen je nad tem, da nihče od vpletenih, še huje, nihče od staršev, od katerih naj bi nekateri za incident celo vedeli, ni obvestil šole oziroma katere od pristojnih institucij. "Prvo vprašanje, ki se ob tem postavlja, je, zakaj ni nihče, ki je to opazoval, ki je bil prisoten, ki je to snemal, tudi žrtev ali ne nazadnje nasilnež, glede na to, da je od obdobja, ko se je to zgodilo, preteklo že nekaj časa in so imeli o tem možnost razmisliti, tega povedal nobeni odrasli osebi. Lahko bi zaupal tudi kateremu od kolegov," je nadaljeval Širovnik.

"Ob tem se moramo res vprašati, koliko empatije, čustvene in socialne inteligence še imamo, koliko smo še odgovorni drug do drugega. Ti starši in tudi mladostniki pa se morajo vprašati, zakaj so obrnili glavo stran, če so to res videli oziroma vedeli," je poudaril ravnatelj Osnovne šole Mladika Ptuj.

"Zaupajte nam, vašo identiteto bomo ohranili neprepoznavno"

Takoj ko so na šoli izvedeli za dejanje, so obvestili starše in se pogovorili z učenci. O tovrstnih temah se z učenci pogovarjajo tudi sicer. "Prav v primeru, kot je ta, se kaže, da preventiva mora biti, in na naši šoli imamo to dobro urejeno. Ampak preventiva v nekaterih primerih žal ni dovolj," je opozoril ravnatelj Širovnik.

Tako v pogovoru z nami kot z učenci je poudaril, da so opazovalci in snemalci "enako ali skoraj enako krivi kot izvajalci nasilja", učencem pa položil na srce, da so na šoli ljudje, ki jim, ko opazijo kaj takega, lahko zaupajo, saj bodo njihovo identiteto ohranili neprepoznavno.

V medvrstniškem pretepu sta sodelovala dva učenca OŠ Mladika Ptuj. Trenutno pouk obiskujeta individualno in delata s svojim učiteljem. Po besedah ravnatelja bo tako najverjetneje ostalo do konca leta. Foto: STA

Širovnik: Šola in policija bi morali imeti več pristojnosti

Po njegovem mnenju bi šola v tovrstnih primerih morala imeti več možnost izrekanja in odrejanja sankcij. Administrativni ukrepi so namreč, kot je dejal, zbirokratizirani, zato zadeve nemalokrat prehitro zvodenijo oziroma je ukrep od dogodka časovno tako oddaljen, da skorajda nima več nobenega pomena.

"Predlagal bi, da ima učiteljski zbor tolikšno moč, da za tega učenca za določen čas odredi šolanje na domu. To pomeni, da bi se šolal sam, da bi si sam moral priskrbeti zapiske, šola pa mu ob tem ne bi zagotovila nobene podpore," je predlagal Širovnik. Učenca OŠ Mladika Ptuj, ki sta sodelovala pri nasilnem dejanju, pouk trenutno obiskujeta individualno in delata s svojim učiteljem. Po besedah ravnatelja bo tako najverjetneje ostalo do konca leta.

Meni še, da bi v takšnih primerih tudi policija morala imeti več moči. Otroci do 14. leta starosti namreč po zakonodaji niso kazensko odgovorni in za kazniva dejanja ne odgovarjajo, pač pa so ukrepi usmerjeni v vzgojno delovanje. "Dostikrat se zgodi, da je povzročitelj lahko tudi sam žrtev nasilja in je to tudi razlog, da je sam nasilen, zato je treba najti razloge za njegovo vedenje," so pojasnili na policiji.

Policija tako primer, v katerem je povzročitelj mlajši od 14 let, preda centru za socialno delo, tam pa morajo pregledati vse okoliščine, šele nato lahko posežejo v družino otroka, pa še to, kot je povedal ravnatelj, zgolj s svetovanjem. Prijava na sodišče se tako zgodi le izjemoma. Postopek je vsekakor predolgotrajen, meni ravnatelj.

V primeru mladoletnega storilca med 14. in 18. letom starosti policija na pristojno sodišče vloži obdolžilni predlog. Če je storilec starejši od 14 let, policija obvesti pristojno državno tožilstvo v obliki kazenske ovadbe ali poročila o protipravnem dejanju. Polnoletnemu kršitelju lahko izda plačilni nalog.

Policija: Odzovemo se na vsako prijavo, a vse nasilje ni prijavljeno

Na policiji pravijo, da se odzovejo na vsako prijavo in še posebej skrbno obravnavajo primere, v katere so udeleženi mladoletniki. Postopek poteka tako, da najprej identificirajo povzročitelja in žrtev, če nista znana, nato izvedejo prve nujne ukrepe za zaščito žrtve in zberejo vsa potrebna obvestila. V nadaljevanju obvestijo pristojne institucije, vedno pa pozovejo tudi morebitne priče dogodka, da spregovorijo in tako pomagajo žrtvi.

A tudi policija je o primerih medvrstniškega nasilja žal premalokrat obveščena. "Razpolagamo le s statistiko obravnavanih kaznivih dejanj, koliko je neprijavljenih, pa je težko oceniti, a vsekakor obstajajo. Še posebej virtualno okolje omogoča medsebojno komunikacijo, ki je navzven nevidna. In če vemo, da otroci iz različnih razlogov o nasilju sami težko spregovorijo, potem lahko rečemo, da vse nasilje ni prijavljeno."

Policija je v letu 2024 glede na obdobje zadnjih petih let obravnavala največ kaznivih dejanj, v katerih je bila osumljena oseba stara od 14 do 18 let, žrtev pa je bil otrok, ki še ni dopolnil 18 let. Izstopajo kazniva dejanja nasilništvo, lahka telesna poškodba ter prikazovanje, izdelava, posest in posredovanje pornografskega gradiva.



Prijave medvrstniškega nasilja na policiji najpogosteje prejmejo od staršev ali šol, odvija pa se na različnih lokacijah, v šoli, zunaj šole in tudi na spletu. Največkrat gre za preplet različnih okolij, trdijo na policiji.

Medvrstniško nasilje v porastu: "Moramo si nastaviti ogledalo in se posuti s pepelom"

Tudi na ptujski osnovni šoli so v zadnjih letih zaznali porast medvrstniškega nasilja, predvsem na družbenih omrežjih, v popoldanskem času, žal tudi v nočnem. "Tam vrstniki med seboj obračunavajo z žaljivkami, nato pa se nasilje preseli na ulice, kjer med sabo obračunajo tudi s pestmi oziroma fizičnim obračunavanjem," je pojasnil ravnatelj.

In kdo je največji krivec za nastali položaj? "Ko so se pojavila družbena omrežja, starši in tudi vzgojno-izobraževalne ustanove mladih nismo dovolj dobro podučili, čemu so ta omrežja namenjena in za kaj jih je smiselno uporabljati. Tako smo zašli v napačno smer. Tu si mora naša družba nastaviti ogledalo oziroma se posuti s pepelom. Ta trenutek me skrbi in upam, da ne bomo enake napake storili tudi z umetno inteligenco, ki je tu in je že del našega vsakdana," je sklenil Bogomir Širovnik.