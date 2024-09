Po besedah državne sekretarke na ministrstvu za notranje zadeve Helge Dobrin so v splošni razpravi ugotovili, da imajo "že veliko stvari napisanih, problem pa je izvedba", zato bi moral vsak resor narediti več.

Na ministrstvu so pripravili tudi akcijski načrt za preprečevanje in obravnavo medvrstniškega nasilja, ki pa po besedah Dobrin zadeva samo ministrstvo za notranje zadeve in je načrt, "kako bomo spodbudili, da bo policija na tem področju delala še bolje".

Državna sekretarka na ministrstvu za notranje zadeve Helga Dobrin. Foto: STA

Zalokar: Slovenski sistem in zakonodaja sta do otrok preveč zaščitniška

Ravnateljica Strokovnega centra Planina Leonida Zalokar pa je po okrogli mizi dejala, da sta slovenski sistem in zakonodaja do otrok preveč zaščitniška. Meni, da otroci in mladostniki za nasilna dejanja ne prejmejo ustrezne kazni. "Pred leti so določena kazniva dejanja, ki bi morala biti pri mladoletnikih naslovljena kot kazniva dejanja, prekvalificirali v prekrške," je navedla.

Opozorila je tudi, da v Sloveniji ni oddelka za otroško in mladoletniško psihiatrijo, kot jih poznajo v tujini, kjer bi ugotovili vzrok otrokovih nasilnih ali neprimernih dejanj. "Pri nas je ravno obratno. Jaz pravim, da je idiotizem, norost in nevarnost, ker se te otroke, ne da bi vedeli, kaj je z njimi, namešča v vzgojne zavode," je poudarila.

avnateljica Strokovnega centra Planina Leonida Zalokar. Foto: Ana Kovač

Na ministrstvu za notranje zadeve so o medvrstniškem nasilju danes pripravili okroglo mizo, ki pa je bila zaprta za javnost. V izjavi za mediji po okrogli mizi je Dobrin dejala, da na ministrstvu prepoznavajo medvrstniško nasilje kot eno svojih prednostnih področij, kjer bi radi imeli bolj aktivno vlogo.

Na okrogli mizi so med drugim sodelovali predstavniki ministrstva za notranje zadeve, inšpektorata za šolstvo, skupnosti centrov za socialno delo, policije, šol in zavodov. V razpravi so poudarili, da bi morali povabiti tudi predstavnike ministrstva za zdravje, ministrstva za pravosodje ter staršev, je povedala Dobrin.