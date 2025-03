Nov posnetek medvrstniškega nasilja. Policija na delu.

V javnosti naj bi se pojavil nov posnetek medvrstniškega nasilja na Ptuju, domnevno z istimi storilci, ki se surovo znašajo nad žrtvijo. Policija je o posnetkih obveščena in o incidentu zbira obvestila, povezav do posnetkov zaradi nazorne vsebine ne bomo objavili. Vsaj eden od posnetkov naj bi po neuradnih podatkih izviral s Ptujskega, posnet naj bi bil blizu ene od osnovnih šol. V reševanje se bo vključil tudi center za socialno delo, je za STA danes povedala direktorica CSD Spodnje Podravje.

Policisti s policijske postaje Ptuj so bili seznanjeni s posnetkoma nasilnih dejanj mladih, ki sta bila objavljena na družbenih omrežjih. V obeh primerih intenzivno zbirajo obvestila zaradi suma storitve kaznivega dejanja nasilništva, v enem primeru tudi zaradi neupravičenega slikovnega snemanja, so danes sporočili s Policijske uprave (PU) Maribor. Policija poziva vse, ki bi imeli kakršnekoli informacije o dogodku, naj jih o tem obvestijo, odsvetujejo pa širjenje nepreverjenih informacij ali celo deljenje posnetkov dejanj, saj to lahko dodatno škoduje tako preiskavi kot žrtvam.

Posnetki sicer prikazujejo fizični obračun večje skupine oseb z mladoletnim fantom, ki je prejel več močnih udarcev po celotnem telesu.

Na dogajanje se je odzvala tudi direktorica Centra za socialno delo (CSD) Spodnje Podravje Valerija Ilešič Toš. Kot je povedala, o konkretnih primerih center uradno še ni bil obveščen, je pa seznanjen s posnetki. "V zvezi s tem bomo opravili pogovore z mladostniki in starši, mislim pa, da bo potreben tudi timski pristop, torej skupaj s policijo, po potrebi tudi s šolstvom ali zdravstvom," je dejala.

Pomoč tako žrtvam kot povzročiteljem

Center za socialno delo mladostnikom in staršem nudi možnost svetovanja in druge oblike pomoči. "Zelo pomembno je, da tako otroci kot starši začnejo čim prej razreševati vse stiske, ki jih imajo ob tem. Enako velja tako za otroka, ki je bil žrtev nasilja, kot za mladostnike, ki so povzročitelji nasilja," je poudarila.

Kot je še dodala Ilešič Toš, je ključno, da starši mladostnikov, ki so povzročitelji nasilja, "ne gledajo stran, ne minimalizirajo in ne iščejo razlogov drugje, pri drugih otrocih in institucijah, ampak se tudi pogovorijo z otrokom in mu omogočijo vključitev v katero od oblik pomoči".

Kazenska ovadba

Na PU Maribor so v sporočilu za javnost poudarili, da se odzovejo na vsako prijavo in informacijo, povezano s protipravnim ravnanjem. Če je storilec starejši od 14 let, policija obvesti pristojno državno tožilstvo v obliki kazenske ovadbe ali poročila o protipravnem dejanju. Polnoletnemu kršitelju lahko izda plačilni nalog, v primeru mladoletnega storilca med 14. in 18. letom pa vloži obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

Medvrstniško nasilje po navedbah policije zajema širok spekter ravnanj, pri katerih sta tako povzročitelj kot žrtev mladoletna. Pojavlja se v različnih oblikah, od fizičnega nasilja, kot sta pretepanje in brcanje, do psihičnega nasilja, ki vključuje socialno osamitev, širjenje lažnih govoric in poniževanje. Medvrstniško nasilje se lahko kaže tudi v obliki zbadanja in norčevanja, ki nista nujno protipravni dejanji, a lahko pustita posledice. V zadnjem času je vse pogostejše tudi spletno nasilje, opozarja policija.

Po podatkih PU Maribor med mladoletniško kriminaliteto, kjer so osumljenci stari med 14 in 18 let, pogosto obravnavajo kaznivo dejanje nasilništva, pri katerem storilec z žrtvijo grdo ravna, jo pretepa, ponižuje ali kako drugače spravlja v podrejen položaj.

Nasilna dejanja so lahko opredeljena kot kazniva dejanja po kazenskem zakoniku ali kot prekrški po zakonu o varstvu javnega reda in miru, kamor sodijo tudi rop, povzročitev telesnih poškodb, kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost in različne oblike vandalizma.