Skupina napadla mladoletnika, uporabila je tudi solzivec

Na Ljubljanski cesti v Celju je skupina napadla mladoletnika. Ker jim ni hotel izročiti denarja in puloverja, so uporabili solzivec, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Skupina petih oseb je napadla mladoletnika, ki je bil v družbi treh deklet. Od njega so zahtevali denar in pulover. Ker jim ni ustregel, so uporabili solzivec, 19-letnik ga je tudi udaril.

Fant in dekleta so zbežali do bližnje srednje šole, skupino petih oseb pa so policisti izsledili v bližini kraja dogodka. 19-letniku, osumljenemu storitve kaznivega dejanja nasilništvo, so za čas preiskovalnih dejanj odvzeli prostost. Sledi kazenska ovadba, so zapisali na policiji.