Medvrstniško nasilje: otroke v anketi vprašal, kdo si želi smrti sošolca

Sporočilo v skupini Viber je deček prejel na svoj telefon, videla sta ga tudi njegova starša. Vprašanje se je glasilo, ali si zasluži smrt, otroci v skupini pa so lahko glasovali z da ali ne. Medtem ko je bila večina otrok nad vprašanjem zgrožena, sta dva celo odgovorila z da, je za 24ur povedal dečkov oče.

Starša sta o grožnji pisno nemudoma obvestila šolo ter zadevo prijavila policiji in inšpektoratu za delo. Oče dečka je želel z ravnateljico govoriti v živo, a ga je ta odslovila in ga napotila k socialni delavki. Kot je povedal za omenjeni medij, je bila ta s primerom grožnje seznanjena, da pa je imela drugo delo in da se bodo o tem na govorilnih urah pogovorili z razredničarko.

Oče dečka je o dogodku obvestil tudi župana, ki pa se ni odzval, s policije pa so sporočili, da so dogodek zabeležili. Ravnateljica medtem pojasnjuje, da fant, ki je zastavil vprašanje, ni nasilen in problematičen ter da zadevo še preiskujejo. Kot je pisno pojasnila za 24ur, se je razredničarka z otroki pogovorila, šola pa da je v stiku s policijo in centrom za socialno delo. Oče dečka je nad ukrepanjem oziroma bolje rečeno neukrepanjem pristojnih razočaran.