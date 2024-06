Po besedah župana se mora policija v občini intenzivno ukvarjati z množičnimi nelegalnimi migracijami, pri čemer ji zmanjkuje kadra za reševanje preostale varnostne problematike, predvsem romske. Občinski svet je zato v četrtek sprejel poziv, naj notranje ministrstvo zagotovi dodaten kader za opravljanje splošnih nalog na območju občine, je za STA povedal župan Ivan Molan.

Vlado pozvali, da izpolni svojo obljubo

Občinski svetniki so na izredni seji, sklicani na zahtevo skupine občinskih svetnikov, vlado tudi pozvali, naj v zakonodajni postopek takoj predloži zakonodajni paket, ki rešuje romsko problematiko, kar je vlada obljubila že lani, ko je vladna koalicija v državnem zboru zavrnila zakonodajni paket, ki ga je v DZ vložilo 11 občin jugovzhodne Slovenije in Posavja.

Državni zbor pa so občinski svetniki pozvali, naj zagotovi pravno podlago, "da se javne dobrine, kot so voda, smeti, lahko pokrivajo neposredno iz socialnih transferjev prejemnikov, če ti tega ne naredijo sami".

Po Molanovih besedah so občinski svetniki sklepe sprejeli soglasno, le nekateri svetniki, ki prihajajo iz strank, ki so v vladi, so jih skušali nekoliko omiliti.

Župan z vsebino sestanka zadovoljen, manj pa s tem, kdo se ga je udeležil

O nedavnem primeru nasilja na OŠ Velika Dolina in romski problematiki so v občini Brežice na splošno razpravljali na četrtkovem dopoldanskem sestanku, ki so se ga poleg predstavnikov občine in šole udeležili tudi predstavniki treh ministrstev.

Molan je po sestanku, kot je dejal, dobil občutek, da ministrstvo za vzgojo in izobraževanje skupaj s šolo resno išče rešitev za nasilnega učenca, ki je močno poškodoval devetošolca. Ob tem je znova opozoril, da si ne predstavlja, da bi lahko ta učenec še obiskoval OŠ Velika Dolina. Groza ga je tudi, da naj bi družina napadenega učenca razmišljala o selitvi: "Ker to pomeni, da bi v tem primeru znova nagradili nasilneža."

Manj je Molan zadovoljen tudi s tem, da sta ministrstvi za izobraževanje in notranje zadeve na sestanek poslali zgolj državni sekretarki, ministrstvo za delo pa celo zgolj "neke uradnike". Glede na resnost problematike bi pričakoval, da bi se sestanka udeležili ministri, je še dejal za STA.