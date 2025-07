Novo bolnišnico v Kranju bi lahko začeli uporabljati v od treh do štirih letih

Na ministrstvu za zdravje ocenjujejo, da bo arhitekturni natečaj, projektiranje, javno naročilo in izbor izvajalca del za gorenjsko regijsko bolnišnico mogoče izvesti do konca leta 2030. Novo bolnišnico bi lahko začeli uporabljati v obdobju od treh do štirih let od začetka gradnje, je danes v DZ povedala ministrica Valentina Prevolnik Rupel.