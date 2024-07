Na Občini Radovljica so z analizo lokacij za novo gorenjsko regijsko bolnišnico, ki minimalno prednost pred Kranjem daje Radovljici, zelo zadovoljni. Na Občini Jesenice pa so negativno presenečeni, da vanjo sploh niso bili vključeni. Od ministrstva za zdravje bodo zato zahtevali, da jih obravnava enakovredno s preostalimi lokacijami.

Predstavniki ministrstva za zdravje so v ponedeljek županom Kranja, Radovljice in Jesenic predstavili analizo primernosti lokacije nove gorenjske regijske bolnišnice. Analiza kaže, da sta primerni lokaciji v Kranju in Radovljici. Po besedah državnega sekretarja na ministrstvu Marjana Pintarja pa lokacija na Jesenicah ne ustreza prostorskim pogojem, zato je v analizo niso uvrstili. Občine imajo do petka čas, da podajo morebitne pripombe.

Radovljiški župan: Končno je bilo ugotovljeno, katero mesto je najprimernejše

Radovljiški župan Ciril Globočnik je za STA dejal, da so z rezultati analize zelo zadovoljni, saj se na projekt pripravljajo od leta 2017 in "da je bilo zdaj končno ugotovljeno, katero mesto je najprimernejše". Na analizo, ki je bila po njegovih besedah korektno narejena, se ne bodo pritožili, če bo treba, pa bodo oddali dodatna pojasnila.

Poudaril je, da je lokacija v Radovljici najprimernejša, "ker smo mi na sredini Gorenjske in imamo od Darsa in direkcije za infrastrukturo vsa potrdila za direktni priključek z avtoceste oziroma državne ceste do bolnišnice, kar je izrednega pomena". Dodal je, da je v bližini tudi letališče v Lescah, ki je zelo pomembno, kadar je na Brniku megla.

Po njegovih besedah je pomembno tudi, da imajo v Radovljici za gorenjsko bolnišnico po veljavnih prostorskih načrtih za daljše obdobje na voljo deset hektarjev zemljišč in še devet dodatnih hektarjev.

Glede odziva Mestne občine Kranj, ki zahteva številne popravke analize, pa je Globočnik dejal, da je kranjski župan Matjaž Rakovec seveda lahko nezadovoljen. "Čisto preprosto povem, če mislijo po vzoru kliničnega centra v Ljubljani na sredino mesta spraviti bolnišnico, mislim, da je to največja napaka, ker vemo, kakšna je dostopnost kliničnega centra v Ljubljani in kakšna bo tukaj," je opozoril.

Župan Jesenic: Imeli so napačne oziroma nezadostne informacije

Župan Občine Jesenice Peter Bohinec pa je negativno presenečen, da v analizo niso bili vključeni. "Očitno so imeli napačne oziroma nezadostne informacije, kajti Občina Jesenice je že večkrat ponudila zemljišče na Plavškem travniku in na Blejski Dobravi in dodatno, v kolikor bi bilo potrebno, še zemljišče okoli bolnišnice," je povedal za STA.

Ministrstvu bodo zato posredovali dopis, v katerem bodo zahtevali, da Jesenice obravnavajo enakovredno z ostalimi lokacijami. "Kajti Jesenice imajo dovolj argumentov, predvsem ekonomskih, da bolnišnica ostane in se razvija naprej na Jesenicah," je prepričan Bohinec.

Na Mestni občini Kranj so se na analizo odzvali v ponedeljek in med drugim navedli besede župana Rakovca, ki je razočaran nad metodologijo analize in da nekaterih argumentov niso upoštevali.