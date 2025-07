Energični grunge rockerji iz Kranja, Guilty of Joy, so pretekli konec tedna zmagali na odmevnem italijanskem glasbenem tekmovanju Vicenza Rock Contest v organizaciji agencije Mr. X Promotion. Tekmovanje je namenjeno glasbenim izvajalcem z zanimivo avtorsko glasbo ter njihovi promociji.

Foto: arhiv skupine

Osvojili najvišja priznanja občinstva

Skupina Guilty of Joy so kot edini slovenski glasbeni izvajalci na tekmovanju med več kot stotimi drugimi glasbenimi izvajalci osvojili najvišja priznanja občinstva v več različnih kategorijah, in sicer: 1. mesto za najboljšega kitarista, 1. mesto za najboljšega basista, 3. mesto za najboljšega vokalista in skupno 1. mesto kot najboljša glasbena skupina tega tekmovanja.

Foto: arhiv skupine

V naslednjem mesecu bo skupina, katere frontman je Marko Duplišak (tudi frontman Inmate in LastDayHere), izdala nov single, ki mu sledi tudi videospot, poleg tega pa napovedujejo še ogromno novega glasbenega materiala.