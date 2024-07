Ministrstvo za zdravje je županom Kranja, Radovljice in Jesenic predstavilo analizo primernosti lokacije nove gorenjske regijske bolnišnice. Ta je pokazala, da sta primerni lokaciji Kranj in Radovljica, ki se razlikujeta v podrobnostih, lokacija na Jesenicah pa ne ustreza prostorskim pogojem, je dejal državni sekretar na ministrstvu Marjan Pintar.

Pintar je v današnji izjavi za medije dejal, da se na Gorenjskem pogovarjajo o bolnišnici s približno 600 posteljami. "Za to potrebujemo okoli 60 tisoč kvadratnih metrov veliko parcelo in še okoli 40 tisoč kvadratnih metrov za morebitne širitve te bolnišnice v prihodnosti," je povedal Pintar.

Analizo z naslovom Presoja umestitve gorenjske regijske bolnišnice v prostor – primerjava potencialnih lokacij z urbanističnega in ekonomskega vidika je izdelalo podjetje Elmarkt iz Kopra. "Izbrali smo izvajalca, ki ni neposredno povezan s tem okoljem, prav z namenom, da bi dobili čim bolj objektivno presojo," je poudaril Pintar.

Končna odločitev za lokacijo je v pristojnosti države, sprejela jo bo vlada

Občine imajo do petka čas, da na analizo podajo morebitne pripombe. "Te bomo ocenili in – če bo treba – korigirali ocene. Končna odločitev za lokacijo pa je v pristojnosti države in jo bo sprejela vlada," je dejal Pintar.

Foto: Nebojša Tejić/STA

Vlada pa bo po njegovih besedah lokacijo določila po pripravi gradiva "v sorazmerno kratkem času", ta analiza pa je zgolj pripomoček za vladno odločitev.

V analizi so bile morebitne lokacije za bolnišnico ocenjene s časovnega in zdravstvenega vidika, vidika dostopnosti, primernosti prostora, izvedljivosti investicije in stroškov izgradnje bolnišnice. Skupaj je nekoliko več točk dobila lokacija v Radovljici.

Novo gorenjsko regijsko bolnišnico naj bi zgradili v šestih letih

Direktor podjetja Elmarkt Andraž Eller je dejal, da z vidika dostopnosti posameznih naselij v regiji do posamezne lokacije za slabo minuto prednjači lokacija v Kranju, ta lokacija prednjači tudi z vidika družbene infrastrukture, ki je že na razpolago na tem območju. Z vidika prostorske strategije razvoja Slovenije do leta 2050 ustrezata obe lokaciji, prav tako sta obe približno enako izpostavljeni hrupu in enakovredni glede kraja bivanja zaposlenih.

Lokacija v Radovljici prednjači z vidika policentričnega razvoja regije, je cenejša in bolj izvedljiva. V Kranju je namreč lokacija evidentirana kot arheološko najdišče, kjer so predpisana izkopavanja, ob tem v Kranju po sredini parcele potekajo visokonapetostni kablovodi, ki bi jih bilo treba nujno prestaviti, za to pa sprejeti državni prostorski načrt. Lokacija v Radovljici je bolj dostopna starejšim nad 65 let, po številu oskrbovancev v domovih starejših občanov pa je bil bolje ocenjen Kranj.

Ministrstvo je podjetju za analizo plačalo 34.500 evrov in DDV.

Po Pintarjevih besedah naj bi novo gorenjsko regijsko bolnišnico zgradili v roku šestih let, gradnja pa je ocenjena na 305 milijonov evrov. Vanjo bodo preselili nekatere dejavnosti iz Splošne bolnišnice Jesenice, ki bo ostala kot negovalna bolnišnica, in morda tudi iz drugih gorenjskih bolnišnic. Novi bolnišnici se bo pridružil tudi urgentni center.