Preplah na Ptuju

Na ptujski Osnovni šoli Mladika, ki danes gosti karierni sejem, so bili zjutraj deležni groženj s smrtjo učiteljem in županji Nuški Gajšek, ki se je udeležila odprtja sejma. Kot je pojasnil ravnatelj Bogomir Širovnik, sta grozilna sporočila v zaprti spletni skupini na Facebooku objavila dva učenca višjih razredov. Dogodek preiskuje policija.

O grožnjah so vodstvo šole obvestili učenci, zato so po besedah ravnatelja poklicali policijo in center za socialno delo. Širovnik se je z učencema pogovoril, pri tem pa sta povedala, da sta se samo šalila, a ju je ravnatelj opozoril na resnost takšnega ravnanja. Na razgovor so povabili tudi starše učencev.

"Učenca so starši odpeljali domov, kako naprej, pa v petek z zavodom za šolstvo in ministrstvom, kjer so o dogodku tudi že obveščeni," je dejal Širovnik in dodal, da gre za neposrečeno otroško šalo, ki pa še posebej v današnjem času ni niti najmanj primerna. Ob tem je vesel, da imajo na šoli še vedno tudi učence, ki se znajo pravilno odzvati in na stvari opozoriti. Ravnali so preudarno, logično in varovalno, je dodal.

Policija je preverila resnost groženj

Na Policijski upravi Maribor so potrdili, da so prejeli obvestilo v zvezi z domnevnimi grožnjami v povezavi z enim od izobraževalnih zavodov na območju delovanja. Pojasnili so, da je temeljna naloga policije zagotavljanje varnosti življenja ljudi, zato policija v vsakem primeru takoj in dosledno preveri obstoj dejanske grožnje in njeno resnost.

"Pri resnosti grožnje, ne glede na vrsto žrtve oziroma oškodovanca, policija ocenjuje, ali je izrečena grožnja izvršljiva, ali je storilec sposoben izvršiti grožnjo, ali ima sredstva za izvršitev, okoliščine, povezane z žrtvijo, in podobno," so sporočili in dodali, da hkrati izvajajo tudi vse operativne ukrepe za zagotavljanje varnosti ter oškodovancem svetujejo tudi samozaščitno obnašanje.

Na dogodek se je odzvala tudi županja Nuška Gajšek, ki je za portal Ptujinfo dejala, da razume otroško nagajivost in hudomušnost, vseeno pa meni, da je treba vsako tako grožnjo vzeti strogo resno in ukrepati, da se kaj takega v prihodnje ne bi več dogajalo.