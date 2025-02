Nova grožnja z bombo, učence evakuirali

Potem ko je prejšnji teden vsaj 85 hrvaških srednjih šol prejelo grožnjo z bombo, se je danes zjutraj to zgodilo v srednji šoli za strokovne dejavnosti v Zagrebu.

Na zagrebški policiji so potrdili, da so grožnjo prejeli po elektronski pošti. Policisti so se hitro odzvali in odšli na teren. Učence so evakuirali, zdaj so na varnem, so sporočili iz zagrebške policije. Trenutno na terenu izvajajo preiskave.