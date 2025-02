V Zagrebu zaradi grožnje z bombami zaprtih več šol

"Ponoči so izobraževalne ustanove na območju Zagreba na elektronske naslove prejele sporočilo o morebitni postavitvi eksplozivnih naprav. Na kraj so bili napoteni policisti, ki trenutno preverjajo resničnost navedb prejete elektronske pošte," so za Index.hr sporočili hrvaški policisti.

Grožnjo so prejeli na Strojni tehnični šoli Fausta Vrančića in na električni šoli v Zagrebu. Trenutno so policisti na kraju in opravljajo ogled. Zaradi varnostnih ukrepov pouk v dopoldanski izmeni na omenjenih šolah ne bo potekal.

Enako so potrdili tudi z Mestne občine Zagreb. "Več zagrebških šol je danes prejelo obvestilo o postavljenih eksplozivnih napravah. Na zvezi smo s policijo, katere detonatorji že pregledujejo šole. Vsi učenci so zunaj šol, na varnem, vse pristojne službe pa izvajajo vse razpoložljive ukrepe za čimprejšnjo umiritev razmer," so navedli.

"To neodgovorno in nevarno dejanje najostreje obsojamo in izražamo upanje, da bo storilec(-i) hitro odkrit in strogo kaznovan," so še dodali v sporočilu za javnost.