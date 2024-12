Tiskovni predstavnik tamkajšnje policije je potrdil, da so v četrtek okoli 10.30 po lokalnem času prejeli klic o sumljivem paketu v nabiralniku. "Ugotovili smo, da ni nobenih dokazov o eksplozivu," je še pojasnil. Kaj točno se je zgodilo, policija še preiskuje, aretirali pa niso še nikogar.

O grožnji z bombo je prvi poročal portal TMZ. Kdo je poklical policijo, ni znano, 77-letni Schwarzenegger pa se na incident ni odzval. Ko je policija preiskala njegov dom, je bil namreč v telovadnici.

Posestvo s teniškim igriščem

Arnold Schwarzenegger je vilo v prestižni soseski Brentwood, kjer tudi živi, kupil leta 2002 za 4,8 milijona dolarjev (4,56 milijona evrov), danes pa je vredna okoli 20 milijonov dolarjev (19,01 milijona evrov). Ima sedem spalnic, deset kopalnic, zunanje teniško igrišče, fitnes in bazen, posestvo pa se razteza na 5,84 hektarja velikem zemljišču.

Do ločitve leta 2021 je tam živel z 69-letno Mario Shiver, s katero si delita štiri odrasle otroke – 34-letno Katherine, 31-letna Christino in Patricka in 27-letnega Christopherja. Z dolgoletno gospodinjo Mildred Patricio Baena ima še 27-letnega sina Josepha Baeno.

