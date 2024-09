Ko si zvezdniki oblečejo narodno nošo in pijejo pivo #foto

Letošnji festival Oktoberfest v Münchnu je v polnem zamahu. V prvem tednu so oblečene v tradicionalna bavarska oblačila in z vrčkom v rokah opazili številne znane obraze, ki niso želeli zamuditi te slovite prireditve.

Festival Oktoberfest obišče okoli šest milijonov turistov letno. Med njimi je vsako leto tudi vrsta domačih in svetovnih zvezdnikov, ki med obiskovalci pritegnejo veliko pozornosti. Medtem ko nogometaši Bayerna in igralec Arnold Schwarzenegger veljajo za stalne goste, nekateri znani s svojim obiskom presenetijo.

Poglejte, kdo vse je obiskal letošnji festival Oktoberfest:

Ed Westwick in Amy Jackson

Med največjimi presenečenji letošnje prireditve sta bila zagotovo britanski igralec Ed Westwick in njegova žena Amy Jackson. Ob prihodu v bavarsko prestolnico, kamor sta prišla primerno oblečena, sta dejala: "Tu je res noro. Vesela sva, da sva tukaj." Westwick se je sicer najbolj veselil videti, kako lahko natakarice nosijo toliko vrčkov piva hkrati. "To je eno od velikih čudes sveta," se je pošalil.

Ed Westwick in Amy Jackson, ki sta poročena od avgusta letos, sta Oktoberfest obiskala prvič. Foto: Profimedia

Lucien Laviscount

Veliko pozornosti je pritegnil tudi britanski igralec Lucien Laviscount, ki smo ga v vlogi Alfieja lahko spremljali v priljubljeni Netflixovi uspešnici Emily v Parizu (Emily in Paris). Užival je v družbi več deklet.

La Toya Jackson

Prvič so na Oktoberfestu opazili tudi pevko La Toyo Jackson, sestro preminulega Michaela Jacksona. München je obiskala z nemškim nepremičninskim agentom Marcelom Remusom.

Fotografi so opazili, da je La Toya Jackson pivo pila s slamico. Foto: Guliverimage

Leni Klum

Najstarejša hči nemške manekenke Heidi Klum je pri svojih 19 letih festival obiskala drugič. Leni Klum je uživala v družbi 20-letnega fanta Arisa Rachevskega in prijateljev. Ves čas sta bila ob njih tudi varnostnika.

Leni Klum si je nadela obleko z globokim dekoltejem. Foto: Profimedia

Ralf Schumacher

Potem ko je pred meseci razkril, da je v zvezi z moškim, je Ralf Schumacher s partnerjem Étiennom obiskal letošnji Oktoberfest. Nekdanji dirkač Formule 1 se je z novim partnerjem tako prvič pojavil v javnosti in fotografiji, ki jo je objavil na družbenih omrežjih, dodal pripis: "Pripravljena za Oktoberfest."

Manuel Neuer, Harry Kane in Thomas Müller

Med stalnimi gosti tega slovitega festivala so nogometaši Bayerna iz Münchna. Tam so uživali le dan po visoki zmagi nad moštvom Werder Bremen (5:0). Tradicionalna bavarska oblačila so med drugim oblekli Manuel Neuer, Harry Kane in Thomas Müller, prvič pa je to storil tudi glavni trener Vincent Kompany.

Manuel Neuer, Harry Kane in Thomas Müller so si privoščili vrčke piva. Foto: Guliverimage

Anna Ermakova

Tudi manekenka Anna Ermakova je na festivalu piva uživala prvič. Štiriindvajsetletnica, ki jo poznamo kot hčerko nekdanjega nemškega tenisača Borisa Beckerja in ruske manekenke Angele Ermakove, si je oblekla tradicionalno nošo in si v lase nadela rožni venec.

Štiriindvajsetletna manekenka, ki živi v Londonu, je kljub nemškim koreninam festival obiskala prvič. Foto: Guliverimage

Maria Höfl-Riesch

Nekdanja alpska smučarka Maria Höfl-Riesch bavarsko prestolnico obišče vsako leto. Do pred kratkim je tam uživala v družbi moža Marcusa Höfla, a sta v začetku avgusta sporočila, da se po 13 letih zakona ločujeta. Pod fotografijo s festivala, ki jo je objavila na družbenih omrežjih, je 39-letnica zapisala: "Končno spet Oktoberfest. Pa začnimo!"

Maria Höfl-Riesch uživa v samskem življenju. Foto: Profimedia

Bill Kaulitz

Frontman nemške rock skupine Tokio Hotel Bill Kaulitz je München obiskal z zvezdnikom YouTuba Marcom Eggersem, s katerim že nekaj tednov spodbujata govorice, da sta v zvezi. Na festivalu, ki ga je Kaulitz obiskal drugo leto zapored, sta si izmenjevala poljube.

Billa Kaulitza poznamo kot frontmana skupine Tokio Hotel. Njegov brat Tom Kaulitz je v zvezi z nemško manekenko Heidi Klum. Foto: Profimedia

