Ralf Schumacher razkril, da je v zvezi z moškim

"Najlepša stvar v življenju je, ko imaš ob sebi pravega partnerja, s katerim lahko deliš vse," je 49-letni Ralf Schumacher zapisal ob fotografiji na Instagramu, na kateri z mlajšim moškim objeta opazujeta sončni zahod nad oceanom.

Podprl ga je tudi njegov sin

Ralf, mlajši brat Michaela Schumacherja, je svoji 11-letni karieri v Formuli 1 (vozil je za moštva Jordan, Williams in Toyoto), ki jo je končal leta 2007, osvojil šest velikih nagrad (Grand prix nagrad). Pred tem je bil od leta 2001 do 2015 poročen s Coro, s katero ima 22-letnega sina Davida. "Zelo sem vesel, da si končno našel nekoga, ob komer se res počutiš udobno in varno ... stoodstotno te podpiram, oče, in ti želim vse najboljše," je njegov sin David zapisal na Instagramu.

Ralfova tesna prijateljica: Danes je priznal svojo homoseksualnost

"Ljubim vaju oba. Etienne, imaš najboljšega partnerja, kar si jih lahko predstavljaš. Po dveh letih lahko končno pokažeš svojo ljubezen svetu. Ralfa poznam že več kot 25 let in vedno mi je bil v veliko veselje. Vedno liberalen, dobrosrčen človek, ki ga lahko kličem podnevi in ​​ponoči, predvsem pa je bil na svojem položaju vedno odkrit do mene," pa je med drugim zapisala Ralfova tesna prijateljica, televizijska voditeljica in igralka Carmen Geiss.

"Danes je priznal svojo homoseksualnost. Ta korak je bil zanj dejanje osvoboditve in samosprejemanja. To je bila pogumna odločitev, ki je dolgo zorela v njem in zdaj je poln ponosa in samozavesti. Njegovo razkritje ni le osebno zmagoslavje, ampak znak, da je končno sposoben živeti in ljubiti svojo pravo identiteto brez strahu ali sramu," pa je še zapisala v svoji ločeni objavi na Instagramu.

Edini drugi znani homoseksualni voznik v zgodovini formule ena je bil pokojni Britanec Mike Beuttler, ki je dirkal od leta 1971 do 1973 in umrl leta 1988, je poročal Reuters.