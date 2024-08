"Po tehtnem premisleku in s težkim srcem sva se odločila, da bova šla od zdaj naprej vsak svojo pot. Na žalost se je najino življenje razvilo v zelo različne smeri, vendar bova ostala povezana tako poslovno kot prijateljsko. Skupaj sva preživela čudovite trenutke in nanje bova vedno imela lepe spomine. Prosiva vas, da se vzdržite nadaljnjih poizvedb," je par zapisal v objavi na družbenem omrežju Facebook.

Na robu ločitve že leta 2018

Marcus in Maria Höfl-Riesch sta bila par od leta 2010, poročila pa sta se aprila 2011 v avstrijskem Kitzbühelu. Da v njunem zakonu ni vse v najlepšem redu, se je govorilo že leta 2018, ko je nekdanja smučarka, po poročanju nemškega Bilda, veliko časa preživela z drugim moškim. Že takrat naj bi bila na robu ločitve.

Mario Höfl-Riesch poznamo kot nekdanjo nemško alpsko smučarko, ki je v času svoje kariere veljala za eno najboljših na svetu. Ima en mali kristalni globus iz superveleslaloma in enega iz slaloma. Ima tudi štiri olimpijske medalje (tri zlate in eno srebrno), šest medalj s svetovnih prvenstev (dve zlati in štiri bronaste) ter 27 zmag v svetovnem pokalu. Svojo bogato in uspešno kariero je zaključila po grdem padcu na smuku v Lenzerheideju marca 2014.

Marcus Höfl pa je nemški športni menedžer in vlagatelj, ki je od leta 2003 zastopal nekdanjega nogometaša in direktorja Franza Beckenbauerja. Slednji se je z ženo Heidi udeležil tudi njune poroke v Kitzbühelu. Höfl je kot menedžer zastopal tudi Höfl-Rieschevo.

