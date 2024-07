Pevka Indira Levak, ki je sredi 90. let zaslovela v skupini Colonia, je na Instagramu objavila, da se ločuje od moža Miroslava Levaka, s katerim sta se zaljubila leta 2013, poročila pa leto pozneje.

"Kot javna oseba, ki z vami vsakodnevno deli poslovne in zasebne trenutke, čutim potrebo, da z vami delim tudi to novico. Moram vam povedati, da sva se po 11 letih zakona z Miroslavom skupaj odločila za ločitev," je zapisala pevka, ki je lani dopolnila 50 let, "svoji življenji bova odslej razvijala neodvisno, a kot človeka, ki se spoštujeta, ostajava poslovna partnerja in prijatelja. Iz spoštovanja do najinega skupnega življenja in vseh prekrasnih skupnih trenutkov več izjav na to temo ne bova dajala."

Indiro, za katero je bil to drugi zakon, je občinstvo tako na Hrvaškem kot drugod po državah bivše Jugoslavije spoznalo kot pevko skupine Colonia, ki je nastala leta 1996. S skupino je ustvarila vrsto prepoznavnih uspešnic, nato pa jo leta 2017 zapustila in od takrat ustvarja ter nastopa samostojno.