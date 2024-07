Dubajska princesa moža zapustila kar prek Instagrama

"Dragi mož, ker si zaseden z drugimi, ti tukaj naznanjam najino ločitev. Ločujem se od tebe, ločujem se od tebe, ločujem se od tebe," je na Instagramu objavila Mahra, hči dubajskega emirja Mohameda bin Rašida Al Maktuma.

Njen mož Mana bin Mohamed bin Rašid bin Mana Al Maktum te objave še ni javno komentiral, sta pa drug drugemu nehala slediti na družbenih omrežjih in izbrisala vse skupne fotografije.

Poročila sta se maja lani, maja letos pa se jima je rodila hčerka.

Objava emirjeve hčerke je seveda vzbudila ogromno pozornosti. Vladarska družina glede tega za zdaj molči, nekateri Mahrini sledilci so prepričani, da objava ni njena in da so ji vdrli v Instagram profil, še več pa je takšnih, ki slavijo njen "pogum, da se je zavzela za svoje pravice".

Trojna ponovitev stavka "ločujem se od tebe" je po poročanju BBC islamska praksa "takojšnje ločitve", po kateri naj bi bilo možem dovoljeno, da se od žene ločijo preprosto tako, da trikrat izrečejo besedo "ločitev". Te prakse sicer ne določa ne šeriatsko pravo, ne omenja je niti koran, v večini islamskih držav pa velja za nezakonito.

Mahra je sicer ena od kar 26 otrok, ki jih ima vladar Dubaja z različnimi ženami. Študirala je v Združenem kraljestvu in je glasna zagovornica pravic žensk v svoji domovini. Po drugi strani pa je njen mož znan po tem, da se je družil z zloglasnim Andrewom Tatom, samozvanim mizoginom, obtoženim posilstva in trgovine z ljudmi.

