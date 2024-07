"Jennifer Lopez in Ben Affleck sta se trudila po svojih najboljših močeh, da bi v javnosti delovala enotno, vendar se je njun zakon končal že pred meseci," je za portal Page Six povedal vir blizu para in dodal, da ločeno živita že od meseca marca.

Govorice, da se slavni par ločuje, so se razširile v začetku meseca maja, potem ko se Affleck ni udeležil prestižnega modnega dogodka Met Gala, na katerem je bila njegova žena ena od gostiteljev. Ameriški mediji so takrat poročali, da se je Affleck že odselil iz njunega skupnega doma na Beverly Hillsu, ki naj bi ga skrivaj skušala prodati.

Affleck ostaja zelo zaščitniški

Lopezova je odpovedala tudi prihajajočo poletno turnejo This Is Me … Now, kot razlog pa navedla, da si bo vzela čas, "da bi bila s svojimi otroki, družino in tesnimi prijatelji". Pred kratkim se je sama odpravila na dopust v italijansko letovišče Positano, Afflecka pa so v tem času opazili z bivšo ženo in mater njegovih otrok, igralko Jennifer Garner.

Da se Jennifer Lopez in Ben Affleck res ločujeta, je za portal Page Six zdaj potrdil tudi vir blizu para, ki je povedal, da živita ločeno že od marca. "Ben je kljub vsemu zelo zaščitniški do Jennifer," je še dodal.

