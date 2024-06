Jennifer Lopez in Ben Affleck naj bi skrivaj skušala prodati skupni dom na Beverly Hillsu, ki sta ga kupila maja lani, poroča Entertainment Tonight. Govorice, da se zvezdniški par res ločuje, so tako vse glasnejše.

Potem ko je pred slabim mesecem odjeknila novica, da v zakonu Jennifer Lopez in Bena Afflecka ni vse v najlepšem redu, on naj bi se odselil iz njunega skupnega doma, sta zakonca zdaj storila še korak dlje.

Lopezova si ogleduje nove nepremičnine

Po poročanju omenjenega portala naj bi skrivaj skušala prodati posestvo na Beverly Hillsu v vrednosti 60,8 milijona dolarjev (56,5 milijona evrov). Pri prodaji sodelujeta z nepremičninsko agencijo The Agency, Lopezova pa si je v preteklih tednih že ogledovala nove nepremičnine.

Zakonca sta dom kupila maja lani po dveh letih iskanja skupne nepremičnine. Hiša s 46 tisoč kvadratnimi metri leži na petih hektarjih in ima 12 spalnic, 24 kopalnic, notranji športni kompleks in bar. Zajema tudi pet tisoč kvadratnih metrov veliko hišo za goste, stražarnico z dvema spalnicama in garažo za 12 avtomobilov.

Pevka odpovedala prihajajočo poletno turnejo

Julija leta 2021 sta 51-letni igralec in 54-letna pevka obnovila romanco, ki sta jo prekinila leta 2004 po dveh letih zveze. Poročila sta se junija leta 2022 na dveh ločenih slovesnostih v Las Vegasu in Georgii.

Po govoricah, da se par ločuje, je pevka odpovedala tudi prihajajočo poletno turnejo This Is Me … Now. Kot razlog je navedla, da si bo vzela čas, da bi bila s svojimi otroki, družino in tesnimi prijatelji, je poročala revija People.

