Konec preteklega tedna je v ameriških medijih odjeknila novica, da se Jennifer Lopez in Ben Affleck ločujeta. Igralec naj bi se že izselil iz njunega skupnega doma in zdaj živel na drugi lokaciji v Los Angelesu. Oba so sicer opazili s poročnima prstanoma.

Spregovorila je tudi v španščini

Štiriinpetdesetletna pevka in igralka se je v sredo udeležila novinarske konference v prestolnici Mehike za svoj novi Netflixov film Atlas. Eden od novinarjev jo je vprašal, ali govorice, da se z Affleckom ločujeta, držijo. Njen soigralec Simu Liu se je hitro oglasil, da se Lopezova na takšna vprašanja ne bo odzivala. Ta je novinarju odgovorila: "Boljši si od tega." Ta besedna zveza se sicer uporablja, ko nekdo naredi napako, ki je ne bi smel narediti.

#JenniferLopez es cuestionada por su divorico en su visita a México para el estreno de #Atlas y #SimuLiu la defiende con una gran respuesta. 👏#JLo #AtlasEnMX pic.twitter.com/r2VX3XsXwi — Glamour Mex y Latam (@GlamourMex) May 23, 2024

Kasneje se je znova oglasil 35-letni Liu, ki je izpostavil, da je Lopezova producentka tega filma. "Razlog, da sem tukaj in da je v filmu Sterling K. Brown, je njena zavzetost. Jennifer se zavzema za vključevanje raznolikosti. Ona je šefica," je povedal.

Konferenco je zaključila Lopezova, ki je v španščini dejala: "Hvala. Nihče me ni nič vprašal v španščini, ampak ni problema." Obiskovalcem je poslala poljub, ti pa so se njeni izjavi nasmejali.

Simu Liu in Jennifer Lopez na premieri filma Atlas v Los Angelesu Foto: Reuters

"Večino časa sta na povsem nasprotnih bregovih"

Govorice o težavah v zakonu znanega para so odjeknile, potem ko se 51-letni Affleck ni udeležil prestižnega modnega dogodka Met Gala, na katerem je bila njegova žena ena od gostiteljev. "Imata težave v zakonu," je neimenovani vir dejal za Us Weekly, "to se je začelo že pred nekaj meseci, ko se je Jennifer začela pripravljati na turnejo in je imela vse več delovnih obveznosti. Večino časa sta na povsem nasprotnih bregovih."

Drugi vir je za Us Weekly izjavil, da se zvezdnika ves čas prepirata, a da nad svojim zakonom še nista obupala, ampak sta začela obiskovati partnersko svetovanje pri terapevtu.

Pred kratkim se je za portal TMZ odzval tudi Affleckov dober prijatelj, igralec Jason Mewes, ki je povedal, da govoricam o ločitvi ne verjame. "Če bi se govorice izkazale za resnične, bi bil zelo šokiran," je izpostavil. Povedal je tudi, da se je Affleck v drugo stanovanje najverjetneje vselil zaradi službenih obveznosti.

Ben Affleck in Jennifer Lopez februarja letos Foto: Guliverimage

