Nova nesreča FlixBusa: poškodovanih 20 ljudi

Avtobus, v katerem je bilo 53 potnikov in dva voznika, je potoval iz Köbenhavna na Dunaj. Nesreča se je zgodila okoli 2.40 po srednjeevropskem času v bližini križišča Röbel v smeri Berlina. Ranjenih je bilo 20 ljudi, od tega je eden v kritičnem stanju. Ta je bil v avtobusu ujet dve uri, preden jim ga je uspelo rešiti.

Na kraj nesreče so napotili reševalce, gasilce, policiste in helikopterje. Avtocesto so po nesreči zaprli in za zdaj še ni jasno, kdaj bo ponovno odprta.