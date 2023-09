V nesreči avtobusa, na katerem je bilo več Slovencev, umrla 19-letnica

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na avstrijskem Koroškem se je zgodila hujša prometna nesreča, v kateri je bil udeležen potovalni avtobus prevoznika Flixbus. V nesreči je umrla 19-letna ženska, še okoli 20 ljudi je bilo poškodovanih. Na krovu avtobusa so bili tudi tuji državljani, med drugim iz Slovenije.

Avtobus se je okoli 4.45 na regionalni cesti pri kraju Micheldorf, severno od Šentvida ob Glini, zaletel v betonsko ograjo in prevrnil. V nesreči je umrla 19-letna ženska iz Avstrije, okoli 20 ljudi pa je bilo poškodovanih, od tega en huje, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Predstavnica policije je za APA dejala, da so bili na avtobusu ljudje iz Avstrije, Slovenije, Italije, Nemčije in Ukrajine. Skupno je bilo na dvonadstropnem avtobusu v času nesreče 42 potnikov in dva voznika, poroča časnik Kronen Zeitung. Po poročanju portala avstrijske radiotelevizije ORF je bil avtobus na poti iz Berlina v Trst.

Policija trenutno še preučuje okoliščine nesreče.

Fotografija nesreče, ki jo je objavil avstrijski časopis Kronen Zeitung. Foto: Zajem zaslona/Kronen Zeitung